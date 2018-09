Valentino le preguntó a Ricky Martin quien es su mamá y esto respondió él

COMPARTIDOS: 0

Uno de los hombres más deseados del planeta es el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien hace poco subió una foto que dio que hablar.

Ricky apareció junto a la modelo y actriz venezolana, íntima amiga suya, Eglantina Zingg. Resulta ser que los fanáticos del cantante (que algo se olían) le encontraron un tremendo parecido a la mujer con los hijos que tiene el “Rey Del Pop Latino”, Valentino y Matteo. A ambos los tuvo mediante gestación subrogada.

Le escribieron junto al posteo los siguientes comentarios: "Esa es la madre de tus hijos, son igualitos a ella", la sangre no miente", "casi que no me quedan dudas".

Resulta ser que Valentino le preguntó su papá, Ricky, si él lo había llevado en la panza, a lo que el cantante le respondió con una sonrisa pícara: "Hay una señora que yo adoro con todo mi corazón que me ayudó a traerte a este mundo y ella me prestó su barriguita para que tú vinieras y cuando tú naciste ella te puso en mis brazos".

