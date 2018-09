COMPARTIDOS: 0

Un caso sobre el presunto robo de un bebé encendió la alerta en la sociedad mendocina.

Ayer por la tarde/noche, una muchacha de 24 años aparentemente "embarazada de 9 meses" denunció que sus patrones la drogaron para robarle el bebé y luego la "dejaron tirada" en el hospital Lagomaggiore.

La posible víctima se hizo presente en la Oficina Fiscal Nº 2 de Ciudad y comentó ante las autoridades la denuncia que describimos anteriormente. Inmediatamente, al recibir esta información, el fiscal Juan Tichelli, activó el protocolo habitual para estos casos y solicitó estudios médicos para comprobar si la mujer estaba embarazada.

Los resultados finalmente llegaron y son concluyentes: "no se encontraron indicios sobre embarazo reciente", comentó el letrado a cargo de la investigación.

Sin embargo, los allegados de la chica siguen insistiendo en que la mujer si estuvo encinta. "Sentimos como se movía el bebe dentro de la panza", dijo Alejandra, la mamá de la presunta parturienta a este medio. Durante la misma entrevista, la madre desestimó que su primogénita se haya realizado un aborto. "No pueden salir a decir que abortó con nueve meses de embarazo. Eso es falso", comentó la mujer ante los medios digitales que esta mañana la consultaron.

Lo cierto es que a menos de 15 horas del presunto hecho, las pruebas médicas fueron determinantes y señalan que los peritaje dieron resultados negativos de embarazo.

Por otra parte, también vale la pena aclarar que Florencia (supuesta víctima) un día antes de la grave denuncia estuvo en el mismo hospital por un fuerte "dolor abdominal y un retraso en el ciclo menstrual". Durante la misma consulta, según fuentes del nosocomio, "nunca dijo que estaba embarazada"





Aquí, vale la pena aclarar que todavía hay amigos familiares declarando ante Tichelli. "Los testigos dicen que la chica si estuvo embarazada", explicó el fiscal ante los medios de comunicación.

Sin embargo, otro que se presentó a declarar es el ex-novio de la probable víctima y presunto padre del bebé en cuestión. Este muchacho, según fuentes oficiales, sospecha de toda el panorama y aclaró que no ha visto ecografías o estudios sobre el embarazo. "El ex novio dijo que la chica estaba embarazada pero que a él no le consta", agregó el magistrado ante la prensa local.

Es importante destacar que la denunciante asegura que la mujer que se habría apropiado de su bebé se llama "Claudia".



Anoche, a raíz de la denuncia, vecino del distrito El Algarrobal, salieron a la calle para pedir que se esclarezca el caso

