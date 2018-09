ALERGIA DE PRIMAVERA - 2018 | Cinco consejos para aliviar los síntomas en forma rápida y sencilla

La alergia es una reacción de nuestro sistema de defensas sobre alguna molesta no muy común entre las personas.

Aquellos que padecen alergias habitualmente son sensibles a varias cosas. A continuación, una lista de partículas que pueden desencadenar un cuadro alérgico.

Polen (sobre toda las cosas)

Polvo

Moho

Pelos y caspa de animales

Picaduras de insectos

Comidas

Medicamentos

Desde hace una semana, millones de americanos quedaron expuestos a climas poco amigables con las vías respiratorias y se calcula que con la llegada de la primavera las consultas médicas por alergia se multipliquen, como es habitual en cada año.

Le temporada más florida del año, comienza hoy en más de 30 países y con ella también llegan la congestión, la irritación ocular, las alergia de la piel, la tos y los estornudos.

Por eso, con el fin de brindar consejos que ayude a aliviar los síntomas de las alergias estacionales, El Ciudadano, te trae un completo informe con cinco remedios caseros, para que tus días no se vean "tan afectados" a las condiciones que propone un ambiente cargado de agentes contaminantes que nuestro cuerpo detecta como "extraños".

1 - Purificadores de aire para evitar alergias

Adquirir uno de estos aparatos resulta ser una de las novedades más importantes para la primavera 2018. En los tiempos que corren, este tipo de productos se venden con filtros para partículas alergénicas, aunque claro, cuestan un poco más caros.

Si bien no todos cuentan con este servicio, este medio supo que la marca Samsung ya vende en Argentina purificadores con "barreras anti-alérgicas" y según los usuarios los equipos "realmente funcionan" y liberan los ambientes de material alérgenos.

El valor aproximado de un equipo Samsung (marca con filtros anti-alergias) es de 169 dólares (Ver producto: Ebay).

2 - App para combatir la alergia: "Alerta Polen"

Una vez más, la tecnología de las comunicaciones y el traspaso directo de información vía celulares, se pone al servicio de la salud los ciudadanos. Desde el año pasado, la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica puso a disposición de los "alérgicos" una plataforma virtual que mide los niveles de polen en tu zona

Todos los días, médicos y expertos de la AAAeIC proporcionan datos tomados desde la red de estaciones de muestreo que sirven para saber si salir al aire libre es una buena idea.

Se calcula que si la cantidad de polen en el aire mayor a los 50 gramos por metro cubico, la concentración es alta y en ese caso, es preferible quedarse en casa.

Por otra parte, la App también proporciona datos útiles para alérgicos que todavía no están diagnosticados.





Para descargar esta útil aplicación, hace click en el siguiente enlace: "Alerta Pólen" (PlayStore)

3 - Huevo, leche y trigo: la nueva alergia

Su descubrimiento es muy reciente y un estudio elaborado en consecuencia por la New England Journal of Medicine, confirmó que evitar (en la medida de los posible) estos tres alimentos será trascendental para no desarrollar cuadros alérgicos tanto en infantes como en adultos.

"Primero hay que aclarar que cualquier ingrediente podría ocasionar reacciones alérgicas. Sin embargo, en niños con menos de 3 años, los alimentos alérgicos más habituales son: huevo, leche y trigo. En los adultos, por el contrario, los alérgenos comestibles más comunes son: el maní, las frutas secas y los frutos del mar. Sin embargo, este grupo de ingredientes, también reconocido como los 'grandes 8', pueden producir reacciones alérgicas en cualquier etapa de la vida", comentó el médico alergista Martín Bozola (MN 75110).

Este tipo de alergias, también tienen gran efecto en las vías respiratorias y no solo se limitan a dolores gastrointestinales.

4 - Alergia nasal: ¿Cómo liberar los espacios de polvo y ácaros?

Contrariamente a la creencia popular, los hogares se presentan como los principales áreas para el desarrollo de focos alérgicos y no así los parques y las plazas. Para ello, resulta importante activar un plan de "limpieza anti-alergia".

El consejo central en este punto, es liberar los espacios, muebles y electrodomésticos de polvo, utilizando simples paños húmedos sobre todas las superficies y muebles cercanas a las vías respiratorias.

Además, los especialistas recomiendan usar sábanas y frazadas hechas de material sintético que evitan que las partículas más pequeñas y ácaros se queden en las fibras que luego respiramos mientras dormimos.

Otro punto importante en lo que respecta al cuidado del hogar es "dejar entrar al sol" como mínimo 2 horas por día. Tampoco es recomendable usar alfombras en casas donde viva gente alérgica. Solo les traerá grandes dolores de cabeza.

5 - Remedio natural y relajante: ducha y vapor para cortar alérgenos

Aunque parezca que no tiene relación con el tema, lo cierto es que tomar una ducha caliente durante la noche le puede sentar bien a un alérgico a la hora de aliviar los síntomas. La explicación es muy sencilla: si uno se asea antes de ir a dormir, elimina la contaminación que queda en diversas partes del cuerpo que luego pueden ser aspiradas durante la conciliación del sueño.

Este consejo es muy útil para personas con el pelo largo ya que en este lugar, es muy común que se depositen partículas de polen que luego pasan a la almohada y no permiten un descanso en paz.

Inclusive, un buen baño de vapor también es muy efectivo para liberar las vías respiratorias y poder respirar bien mientras dormimos.

Para más información visita la página oficial de la Sociedad Argentina de Alergia e Inmunopatología

