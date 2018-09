Nicky Jam quiere conocer a Sol Pérez

Nicky Jam se presentará hoy 20 de septiembre en buenos aires, pero antes de llegar a la Argentina pidió el número de teléfono de Sol Pérez para invitarla a cenar a un lujoso hotel de Puerto Madero.

Los dos están solteros, y a Sol no le disgustó la propuesta y dijo: "Está bueno Nicky Jam, el tema es que tengo que ir a cenar con mis amigas. No me llegó un mensaje de él, me lo preguntó la gente que lo maneja. Con ellas me descontracturo y después vemos el show, todo bien. Lo que pasa es que él vive lejos, si lo quiero conocer me tiene que caer diez puntos. A mí me gusta su música pero de ahí a tener algo…", finalizó.

Así mismo, se animó a darle unos tips a su pretendiente. "Primero me tiene que cantar un poco e invitar a cenar, charlar… ¿Y si me canta un tema…? ¡Me caso!", bromeó.