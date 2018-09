Aburrido empate entre el Deportivo Maipú y Huracán Las Heras

COMPARTIDOS: 0

El Deportivo Maipú igualó 0 a 0 frente a Huracán Las Heras en el partido válido por la tercera fecha del torneo Federal A. El encuentro se jugó en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

El primer tiempo se dio un partido muy trabado y con pocas situaciones de gol. El equipo de Reggi empezó mejor pero el local, con el correr de los minutos, pudo subir su nivel de juego y nivel más el partido. Ambos tuvieron situaciones pero no supieron concretar ni ser precisos para lastimar al rival.

En el complemento parecía que todo se inclinaría para Huracán ya que Juncos y Hong manejaban el peso ofensivo pero no lograron ser más eficientes que el Cruzado y no pudieron abrir el marcador. Por el lado del equipo de Sperdutti intentó buscar nuevos aires desde el banco de suplentes pero no consiguió su objetivo y el partido culminó igualado 0 a 0.

De esta manera el Deportivo Maipú continúa líder junto a Estudiantes de Río Cuarto con 7 puntos, mientras que Huracán aún no logra ganar en el torneo y se mantiene séptima con 2 unidades.