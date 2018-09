FILOSOFÍA | El pensamiento tuvo su gran noche en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Por primera vez esta actividad se realiza fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires y Mendoza fue la plaza elegida, con entrada libre y gratuita, lo que permitió dar mayor acceso al público, se vivió un sábado intenso, cargado de reflexiones y diversidad de enfoques.

La Noche de la Filosofía estuvo organizada por el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación y la Secretaría de Cultura de la provincia de Mendoza. Contó con la colaboración de las embajadas de Francia, Alemania, Grecia y la Fundación Ortega y Gasset.

De la apertura participaron autoridades nacionales, provinciales y consulares. Gracias a la exitosa respuesta de la gente, los funcionarios anunciaron una posible segunda edición, para el 2019.

Filósofos de Francia, Alemania, Buenos Aires y la participación especial de pensadores de Mendoza, se dieron cita en el Espacio Cultural Julio Le Parc, que, una vez finalizada sus ponencias, intercambiaron palabras con el público presente en el El Ágora.

Diversos conceptos y perspectivas giraron en torno al aporte que ofrece la filosofía para pensar y re pensar el mundo en que vivimos. Hubo actividades con los chicos, a cargo del grupo El Pensadero; stands de libros con la Librería Pública Gildo D’Accurzio, la EDIUNC y la editorial de la FFYL, un sector gastronómico y música en vivo, con la participación de referentes mendocinos del Freestyle y Tango Beat.

Reconocidos filósofos y pensadores participaron de la Noche de la Filosofía en Mendoza, entre ellos, Samuel Cabanchik, Alejandra Ciriza, Luis Diego Fernández, Mariano Gialdino, Mayra Muñoz, Gabriel Noel, Alejandro Piscitelli, María Gabriela Vásquez, Roberto Aras, Hugo Costarelli y Adriana Arpini.

Mathiew Potte Bonneville, Guillaume Boccara, Lucas Morinière y Daniel Borrillo fueron los pensadores participantes desde Francia. Como representante de Alemania, estuvo presente Markus Finn.

Durante la apertura, el ministro Hernán Lombardi manifestó: “Estamos muy contentos de esta posibilidad de hacer, en conjunto con la Nación y la provincia de Mendoza, esta fiesta del pensamiento pero, sobre todo, en este momento en el que estamos todos atrapados por la coyuntura y está muy bien que pensemos en la coyuntura, pero La Noche de la Filosofía trae la posibilidad de reflexionar sobre cuestiones del pensamiento que son un poco más a largo plazo. Es una buena contribución a los ciudadanos mendocinos y a los argentinos”.

Sobre la apertura de la filosofía, fuera de los claustros y más cercana a un público diverso, destacó que “lo que los filósofos profesionales están pensando y desde la primera palabra hasta la última, debe ser entendido por un ciudadano común, aunque no haya leído un solo libro de filosofía, es una experiencia magnífica y el público así lo refleja y pensar para el futuro siempre nos va a mejorar la vida. En el fondo, siempre es una muestra de optimismo, porque podemos transformar la vida. Se reflexionó sobre cuestiones de género y atractivos temas, por ejemplo, cómo va a influir la tecnología y la robótica, en cuanto a la creación de empleo en el futuro y una amplia esfera de pensamiento humano”.

“Estamos felices con esta convocatoria, con muchísima gente y transcurre como uno lo sueña: nunca buscando la uniformidad de pensamiento, sino la diversidad. Es la primera vez que la Noche de la Filosofía sale de Buenos Aires y creo que vamos a volver a repetir esta experiencia en Mendoza”, declaró el funcionario nacional.

Por su parte, el secretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca, insistió en la buena recepción de la propuesta cultural, afirmando que “para nosotros es una jornada importante. La noche de la Filosofía fue anunciada unos meses atrás por el Gobernador y el ministro Hernán Lombardi. Es un riesgo que quizás necesitábamos tomar desde la Secretaría de Cultura, lo digo en el sentido de arriesgar, en cuanto a propuestas culturales porque, en este caso, están todas las salas habilitadas del Centro Cultural Le Parc, con charlas de importantes filósofos franceses, alemanes, nacionales y también de Mendoza. Además del Ágora, donde los expositores, después de cada charla, comparten y debaten con los presentes. Un espacio para poder coincidir, debatir, disentir, poder pensar, escuchar y en definitiva, aprender y formarnos, que es el sentido por el cual se hace esta fiesta del pensamiento”.

“Estamos muy entusiasmados con la participación del público, porque también están presentes muchos de los vecinos que forman parte del Programa Barrio Le Parc, personal de las Embajadas de Francia, Alemania, distintas universidades, mendocinos que llegaron desde municipios alejados, para participar de esta fiesta, finalizó Gareca.

La palabra de algunos pensadores

Alejandra Ciriza reflexionó sobre las determinaciones de los cuerpos: “Yo creo que es importante que la filosofía se convierta en algo accesible para las personas, porque es una herramienta de pensamiento, de reflexión, una herramienta para poder pensar distintas cuestiones, en un mundo que nos impide pensar. Es cierto que la filosofía necesita tiempo, elaboración, conceptualización, necesita ir hacia atrás, re pensar, pero también es una herramienta fundamental de diálogo y eso es algo central de las tradiciones filosóficas. Además, permite abrirse a problemas no inmediatos, no sólo permite ver lo que está pasando, sino que, además, permite abrirse a cuestiones no inmediatas”.

Ana Amitrano, por su parte, brindó en el espacio destinado a la gastronomía su charla sobre El impacto del vino en la identidad mendocina y su cultura. Allí, expuso a los presentes su vasta experiencia en el mercado de la vitivinicultura. Marcó, de acuerdo a su experiencia, el momento revolucionario que vivió, cuando, en los años 70, cayó el consumo y se tuvo que generar un cambio para ingresar al mercado internacional. “Entre las tareas que tuvimos que implementar, está la incorporación de tecnología, la implementación del varietalismo y sumado a muchas otros condimentos llegar a ser hoy, reconocidos en el mundo”, destacó.

Un espacio para los más chicos

El grupo El Pensadero formó parte de La Noche de la Filosofía, hoy federal, en la provincia de Mendoza, con actividades ideadas para los más pequeños. Se trata de una asociación civil que proviene de la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo es llevar la filosofía de la academia pero justamente, por fuera de la academia, a distintos lugares.

Florencia Sichel, integrante de la agrupación, remarcó: “Nuestro gran objetivo es llevar la filosofía a niños y niñas de la escuela pública. Es por eso que trabajamos en un montón de lugares en juegotecas barriales, en escuelas, haciendo capacitación docente, en áreas de divulgación o en espacios como éstos para justamente, llevar la filosofía. Jugar con el pensamiento, con las ideas y con las preguntas”.

Sobre la realización de esta gran actividad, fuera de la provincia Buenos Aires, Sichel, destacó: “que sea federal es una de las mejores apuestas que pueden pasar, por eso trabajamos también en otras provincias. A donde nos llaman, vamos. Así que nos parece una propuesta súper valiosa que puedan hacer esta primera Noche de la Filosofía aquí en Mendoza”.

La Librería Públicas y editoriales de la UNCuyo tuvieron su espacio

Durante toda la jornada, estuvieron presentes la Librería Pública Gildo D’Accurzio, la EDIUNC y la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNCuyo.

Alejandro Frías, coordinador de Ediciones Culturales de la Secretaría de Cultura, a cargo de la Librería Pública Gildo D’Accurzio, destacó: “Ws muy significativa la posibilidad de participar en este tipo de encuentros, porque convoca a personas interesadas en la literatura desde otro lado. A la hora de pensar el material que vamos a traer, intentamos seleccionar lo que suponemos nosotros que puede llegar a ser interesante para el público. Ha sido muy positivo el interés y la respuesta de la gente”.