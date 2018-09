Silvia Minoli y el testimonio de una lucha inclaudicable por Johana Chacón

COMPARTIDOS: 0

La larga espera llega a su fin, y el juicio por el asesinato de Johana Chacón ocupa el centro de la información judicial, a partir de un caso que conmovió a la sociedad y sigue despertando indignación aún hoy

Silvia Minoli ha permanecido incólume en esta lucha a lo largo de los años, y en diálogo con Buen Día Ciudadano, el programa de Estudio 91.7, señaló que “Después de seis años estamos llegando a este momento con expectativas sobre la perspectiva de género que tendrá la Cámara. Es más no puedo estar en el juicio porque tengo que declarar. Estamos en los pasillos hasta que testifique".

La ex directora de la Escuela Virgen del Rosario, quien se puso al hombro la lucha incansable del caso de Johana Chacón, sostuvo que “Ha sido muy duro por una joven de 13 años como Johana que tenía todas las expectativas. Hoy, aunque no está el cuerpo, sabemos por Beatriz, su hermana lo que pasó. Ha sido muy largo, parece que no llegaba nunca porque tuvo una instrucción muy difícil. La visibilización de la desaparición de Johana y Soledad ha puesto el freno de salir a la calle a pedir por nuestros derechos, esas consignas nos han dado la fortaleza”.

Vale recordar que el único imputado es Mariano Luque, ex cuñado de la menor, y al respecto Silvia indicó: “Pueda ser que Mariano diga cosas que tiene guardadas y sirvan. Creo que si no se ha quebrado en el juicio de Soledad no lo hará ahora. Pero espero que los abogados, que son muy capaces, que tengan algún resultado. La perspectiva de género que tenga la Cámara sería fundamental. Ya tiene doce años de prisión en cima por lo de Soledad, en este caso creo que se verá con mayor gravedad porque Johana era una menor”.

A la vez ratificó la confianza en el abogado que representa los intereses de Johanna: “Confío muchísimo en Fernando (Peñaloza), ha estado desde el comienzo, es un profesional que tiene una perspectiva adecuada para el caso, hemos ido aprendiendo mucho de él. Vamos a confiar en su sabiduría”, y destacó el acompañamiento de la sociedad: “Los medios de comunicación siempre están alertas, llamando y a veces no los puedo llamar porque los llamados se superponen. Gracias a ustedes ha llegado la información a todos los mendocinos y ha trascendido las fronteras”.

La Justicia de Mendoza está otra vez con todas las miradas puestas encima. Veremos al final del camino si triunfa la verdad.