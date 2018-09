BOTONA | Flor Vigna contó una infidencia que le hizo Cabré sobre Laurita Fernández

COMPARTIDOS: 0

Unos de los romances más bombas que se viven a nivel nacional es del actor, Nicolás Cabré (38), ex China Suárez, con la que tiene una hija en común y Laurita Fernández, actual jurado del Bailando y protagonista de la obra Sugar con Cabré, sitio en el que “comenzó el amor”.

Hace pocos días, la rubia admitió (bastante tímida por cierto), "Estoy muy bien" en clara referencia a su incipiente amor con Cabré. La jurado del Bailando 2018 explicó que el vínculo comenzó arriba de las tablas de la obra Sugar y que luego de la función, decidieron compartir más tiempo juntos lo que hizo que se empezara a moldear una relación sentimental entre el actor y la bailarina.

Luego de las funciones de la obra en calle Corrientes, Laurita y Cabré, “hacían de las suyas”.

Ya que ambos protagonistas de esta historia amorosa han hablado y han admitido que están muy bien, la reciente compañera de elenco de Cabré en “Mi hermano es un clon”, Flor Vigna deslizó sin querer más información sobre los dos. Lo llamativo fue como lo hizo y la cara que ponía Laurita Fernández cuando Vigna hablaba del tema.

Una pregunta pícara de Marcelo Tinelli hizo que Flor Vigna, “desembuchara”.

El conductor del Bailando le preguntó a la bailarina "¿Cómo anda Nicolás? Y Vigna respondió entendiendo como venía la mano "Muy bien, habla mucho de Laurita", pero al nombrarla, Flor se dio cuenta de que no iba a quedar ahí la cosa y algo más iba a tener que decir al respecto ya que toda la atención pesaba sobre ella: "No, pará, me pisé yo sola. Después voy a quedar como una buchona", Vigna quiso enmendar su error pero ya era tarde…

Ya jugada, terminó de confesar una charla que tuvo con Cabré, mientras Laurita se reía nerviosa: "Nicolás dice que le hace muy bien".

Ay, ay, ay Flor ¡un secreto es un secreto!

