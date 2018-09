COMPARTIDOS: 0

Un revuelo bárbaro tuvo lugar el pasado lunes en la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe.

El establecimiento amaneció cargado de carteles adheridos a los muros con leyendas de las estudiantes que allí asisten y que decían, entre otras cosas: "No soy tu objeto de consumo", "Mi cuerpo vestido o desnudo no te habilita a nada que yo no desee" y "están en 2018, las cosas cambian, las mujeres se rebelan y lo que hicieron no es normal".

Lo que sucede es que las colegiales que allí asisten, se enteraron que sus propios compañeros habían subido fotos de muchas de ellas, sin su autorización, a la web y las habían intercambiado con otras personas, se presume que en su mayoría estudiantes de otros colegios.

Los carteles fueron parte de la denuncia que las jóvenes hicieron.

Un alumno o varios de ese colegio crearon en el pasado mes de enero del año 2017 una carpeta virtual, que se cargó en Google Drive y a la que se denominó "Tarea". Allí residía todo el material fotográfico que se iba recopilando y subiendo.

Además, la existencia del archivo motivó a que otros jóvenes comenzaran a subir imágenes de las compañeras de aula o del colegio, sin el consentimiento de las mismas.

Algunos meses después, trascendió que varones de otros colegios de esa provincia hacían lo mismo, y subían a la carpeta “tarea” fotos de sus compañeras. Llegaron incluso, a ser más de mil las imágenes que se acumularon allí.

El pasado fin de semana el asunto salió a la luz y las protagonistas de este book de fotos no autorizado, denunciaron a sus propios compañeros por usar estas imágenes con el objetivo de sexualizarlas.

Las chicas y sus padres se organizaron y tuvieron una reunión con las autoridades del nombrado colegio pero también hicieron escraches en las redes sociales y plagaron los pasillos de la escuela de carteles que evidenciaban y criticaban los hechos.

La carpeta fue borrada por su/s creadores pero aun así se inició una investigación interna para dar con el número de personas exacto que participó y que tuvo acceso.

La escuela analiza las posibles sanciones para él o los responsables pero además las involucradas aclararon que tienen intenciones de llevar el caso a una instancia judicial para que sea investigado.