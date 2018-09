Choque mendocino en el Federal A: Maipú recibe a Huracán Las Heras

COMPARTIDOS: 0

El Torneo Federal A tendrá acción para los equipos mendocinos desde la 21.30 cuando, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, el Deportivo Maipú se enfrente a Huracán Las Heras por la tercera y con arbitraje de Alejandro Arco.

El elenco local quiere seguir prendido en la punta del torneo, que comparte con Estudiantes de Río Cuarto, luego de derrotar a Desamparos de San Juan el pasado fin de semana. Por el lado del Globo la idea es conseguir los primeros tres puntos del torneo ya que cayó frente a al equipo cordobés e igualó en la pasada fecha frente a San Lorenzo de Alem en calle Olascoaga.

En cuanto a lo futbolístico, los dirigidos por Carlos Sperudtti tendrán una sola variante obligada y será el ingreso de Mauro Visaguirre en lugar de Javier Farías, quién se dislocó el hombro derecho en una de las últimas prácticas. Los otros diez serán los mismos que consiguieron la victoria en San Juan.

Por el lado del equipo de Gustavo Reggi el equipo no está confirmado y se harán variantes. Juan Manuel Marital no estará en el once inicial debido a que en el partido ante el Víbora se retiró lesionado; en su lugar estará Mauro Orué. Mientras que Matías Navarro e Ivo Hongn seràn reemplazados por Gabriel Vallés y Joan Juncos.

El historial indica que en el torneo pasado igualaron dos veces (0-0 y 2-2) mientras que Huracán Las Heras ganó en dos oportunidades (3-1 y 2-0).

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Emir Basabe; Emanuel Schmith, Facundo Rodríguez, Julio Villarino, Mauro Visaguirre; Luis Daher, Sergio Sánchez, Alejandro Capurro, Álvaro Veliez; Nicolás Aguirre, Jesús Vera. DT: Carlos Sperdutti.

Huracán Las Heras: Gonzalo Gómez; Diego Pereyra, Federico Giusepponi, Adolfo Tallura, Mauro Orué; Gabriel Vallés, Franco Dolci, David Garay, Joan Juncos; Franco Franzino, Iván Agudiak. DT: Gustavo Reggi.