SUTE denuncia problemas edilicios en la escuela Rawson de Godoy Cruz

La escuela Guillermo Rawson de Godoy Cruz está con problemas edilicios. Teresa Roura, secretaria del SUTE en Godoy Cruz, indicó cuáles son los problemas que tiene el edificio escolar. En diálogo con el programa Buen Día Ciudadano de Estudio 91.7 señaló que “es una escuela de 942 alumnos, más los alumnos que comparten el edificio en la noche. Desde principio de año los baños están viejos, necesitan de mantenimiento. El problema es el retraso en el mantenimiento. Hay un solo obrero trabajando en la escuela, reparando lentamente".

La denuncia concreta es que el Gobierno Escolar, así como en la escuela Rawson, no prioriza ni la salud ni el bienestar en general de alumnos y trabajadores. Hay solamente cinco baños habilitados, dos inodoros para varones y tres para niñas. Por eso ayer hubo una autoconvocatoria de padres y hoy será una nueva. “Lo que nosotros pedimos al delegado Miguel Gil, que no tuvo un proceder amable, suspender hoy y pudieran trabajar hasta el sábado para que el lunes estuvieran las obras prontas. La negativa del Gobierno Escolar de no suspender las clases. La preocupación de los padres es por las bacterias y mala higiene”, precisó Roura.

La docente colocó una denuncia en la Secretaría de Trabajo dejando nota de la gravedad de los problemas: “Vengo de hacer la denuncia de que los alumnos que se han contagiado de bacterias tenga o no que ver con esto puedan denunciar. Las infecciones diagnosticadas son estreptococo positivo A, hay una niña con escarlatina, tengo fotos porque la salubridad es nefasta y no es culpa de los celadores porque son tres. El Gobierno Escolar se enoja por lo que nosotros denunciamos”.

Por otro lado, calificó de “necio” el accionar del Gobierno Escolar: “Anoche le decía al señor Jaime Correas que ojalá descanse, porque yo no descanso pensando en esos niños. Es una cuestión de salud que reclamamos con los padres. Esta es la casa de los chicos durante gran parte del día. No he tenido respuestas de Correas, sabrán que esta conducción es difícil si bien intentamos buscar el diálogo. Él me dio su número particular para que trabajáramos en conjunto, en ese marco se dio esa conversación. Yo noto cierta necedad de parte del Gobierno Escolar. Son cosas sencillas, nombramos un poco más personal, perdamos uno o dos días de clases. Los chicos tampoco están aprendiendo hoy con tranquilidad”.

Además destacó el recibimiento que tuvo en la Secretaría de Trabajo: “Fue excelente, notaron la gravedad de la situación. Llevé 20 notas que indicaban el estado de situación, me dijeron que esperan que la DGE tome nota de esto y se suspendan las clases hasta que se dé una situación medianamente definitiva. Lo fundamental es la limpieza de baños, de los tanques, que no haya caca da palomas. Después tenemos problemas en las vigas que requieren de un trabajo mayor, para lo cual esperamos que se haga durante el receso de verano".

“Quiero resaltar la colaboración, preocupación y respeto con que se han manejado los padres. Al SUTE se lo critica mucho con esto de los paros, sin embargo estamos haciendo en unidad con toda la comunidad educativa. Antes que nada somos madres y padres y trabajadores de la educación”, concluyó la dirigente sindical.