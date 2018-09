El terrible momento que atraviesa la actriz que cantó “Corazón con agujeritos”

COMPARTIDOS: 0

Daniella Mastricchio (30), supo ganarse la ternura y el cariño de los adultos y de los chicos cuando, hace 20 años, interpretó el tema “Corazón con agujeritos”, haciendo de su personaje de Sol en Chiquititas. El presente de la actriz de la famosa tira infanto-juvenil es muy distinto de aquellos tiempos y de hecho, lo que tiene con “agujeritos” al día de hoy, es el bolsillo.

Mastricchio es madre de tres hijos, el más grande es Valentín de 12 años, y lo sigue Morena de 6 y Bautista de 1 años y medio.

La niña del “Corazón con agujeritos”, vive en Villa Pueyrredón y hace muy poquito tiempo dio detalles en los medios de cómo es su vida actualmente, sin embargo el panorama no fue muy alentador, por lo que muchos de sus fans que la vieron en su momento o que seguían la serie Chiquititas, se preocuparon.

Daniella, explicó como fue el fin de su trabajo en TV y dijo: "De repente, no sabía qué hacer. Yo iba del colegio al canal y de pronto me quedé con todo el tiempo del mundo para mí. Me corrí de la tele y cuando me picó de vuelta el bichito, golpeé puertas, me ofrecí para trabajar e hice un pequeño bolo en Kachorra (Natalia Oreiro y Pablo Rago, Telefe 2002) y otro en Máximo corazón (Gabriel Corrado, Cecilia Dopazo y Valeria Bertucelli, Telefe 2002), y bastantes publicidades gráficas".

Mastricchio además contó a la revista Pronto : "Después de Chiquititas no volví a hacer más nada. Formé mi familia y tuve a mi hijo mayor, Valentín, a los 18 años. Fui mamá re chica. Estaba de novia desde los 14 con Maxi, fuimos padres jóvenes y fue difícil. Con mi bebé de tres meses, me separé por cosas de la vida y me quedé sola con mi hijo. Mi familia me ayudó mucho pero fue difícil".

Además en la entrevista habló del papá de su segunda hija y dijo: "Estuvimos ocho años juntos, en los que tuvimos a Sol Morena, a quien llamamos así por mi personaje en Chiquititas y por Cris Morena, quien marcó una etapa importante de mi vida. Con su papá nos separamos porque se terminó el amor. Me quedé sola con dos hijos y trabajaba como recepcionista y en ventas de un conocido gimnasio".

Mastricchio, además recordó al papá de su último hijo y contó en la nota:"Conocí al papá de Bautista una noche que fui a ver una obra de teatro independiente en la que él era el director. Nos empezamos a ver, pronto nos casamos, quedé embarazada y me divorcié. Todo en un año. Prefiero evitar los detalles porque la pasé mal de verdad y quedé en punto muerto. Bauti tenía dos meses cuando me separé. Por mis hijos prefiero no hablar de sus padres. Criar a tres chicos sola, a los 30 años y sin trabajo es difícil. Aunque no paso necesidades, vivo al día".

La ex estrella de Chiquititas también habló de la foto que se volvió viral y en la que se la puede ver trabajando en un supermercado: "Publicaron la foto más fea de la historia. Estaba con el pelo cortito, rubio platinado, ¡horrible! Estaba en plena etapa de separación del papá de Sol, esa foto fue con mala intención".

Daniella Mastricchio también habló de sus deseos por encontrar trabajo, o volver a hacer televisión: "Me encantaría volver a la tele, pero a esta altura ni siquiera pretendo laburar de actriz. Estoy buscando trabajo en general. Necesito trabajar. Desde octubre del año pasado estoy desempleada, soy madre soltera de tres hijos y gracias a Dios tengo a mi familia que me ayuda".

La mamá de tres hijos dejó en claro su desesperada situación:"¡Busco trabajo todos los días! Ya no sé por dónde más buscar. Necesito trabajar y voy a seguir buscando. Por mí y por mis hijos. El amor es lo que nos une y me mantiene viva y en pie. Soy una luchadora de la vida" concluyó Mastricchio con un aire positivo en la nota para Pronto.