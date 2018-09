Rutas del ahorro: comprá barato usando tecnología gratuita de fácil acceso

COMPARTIDOS: 0

Por estos días, las distribuidoras mayoristas están abarrotadas de gente y la presencia de clientes en supermercados es la más baja de los últimos años

Los motivos de este fenómeno son varios pero todos persiguen un mismo objetivo: ahorrar y asegurar suministros por las dudas que suban de precio.

Para hacerle frente a la merma en las ventas, los autoservicios e hipers minoristas (Atómo, Vea, Coto, Jumbo, Chango Más, Carrefour, Wal-Mart, etc.) intentan reconquistar a sus compradores ofreciendo importantes promociones en productos seleccionados que realmente marcan la diferencia. Inclusive algunos artículos, como por ejemplo algunos productos de limpieza del hogar e higiene personal, están más baratos en los tradicionales supermercados que en mayoristas.

Estos beneficios son aprovechados por algunos mendocinos que utilizan la tecnología y las comunicaciones para trazar "rutas de ahorro" y comprar en forma seleccionada recorriendo distintos comercios en un día. Los gastos de combustible, a pesar de los recientes aumentos, generalmente son absorbidos por los precios bajos que aplican estos comercios para atraer al publico que "pelea" hasta el último centavo en tiempos de crisis económica.

Rutas del ahorro

Antes, decía Lita de Lazzari, para obtener buenos productos y pagar poco, había que "caminar y caminar". Hoy, el espíritu y los consejos de la principal referente de las amas de casa sigue vigente, aunque cambiaron las formas y andar a pie ya es tan necesario.

En otras palabras, las rutas del ahorro siempre existieron solo que ahora contamos con herramientas tecnológicas que nos permiten organizar las compras y comparar ofertas con sentido de la economía mientras nos trasladamos de forma inteligente.

Caso testigo: Marcela (26) y Fabián (31)

Esta pareja de clase media con un niño pequeño (6 meses), desde hace algunos meses combina la ciencia del GPS e información instantánea en páginas de Internet para trazar "rutas de ahorro".



Esta familia, que vive en el límite de Godoy Cruz y Ciudad, una por mes organiza sus compras con una previsión que permite ahorrar hasta un 40% aproximado. Utilizando el metrotranvía, los protagonistas de esta historia, recorren cuatros supermercados y aprovechan las ofertas que se publican en los catálogos on line. En estos tiempos, casi todos los comercios difunden en forma digital todas sus promociones que otros portales como Tiendeo.com u Ofertero.com replican en forma ágil y rápida al mismo tiempo que las paginas oficiales de cada local.

"Nosotros antes de salir abrimos esas paginas y anotamos las ofertas que nos interesan. Después nos dedicamos toda una tarde en recorrer los locales y hacemos compras varias compras chicas en varios lugares. Por ejemplo, si los pañales, el dentífrico, el detergente y algunos productos de almacén están de oferta en el supermercado X, compramos ahí. Después si la carne, la ropa de temporada y las bebidas están más baratos en otro super, compramos ahí" comentó Marcela Rodriguez a El Ciudadano.

Lo cierto es que por estrategias de mercado, los hipermercados y super, casi nunca coinciden con las ofertas que publican. Esta es la clave y el secreto para ahorrar sin tener que ir a los mayoristas que, como dijimos antes, no siempre son más baratos que los supermercados a pesar de la creencia popular.

Inclusive, si de aprovisionarse se trata para ganarle a la inflación, los comercios minoristas intensificaron sus promociones del tipo lleve tres pague dos y similares.

"Antes hacíamos la ruta del ahorro (así la bautizaron ellos mismos), en auto pero con la seguidilla de aumentos en los combustibles, ahora salimos en trasporte público. Es un poco más engorroso pero no nos queda otra para llegar a fin de mes sin tener que comprar menos. Hay que dedicarse toda una tarde, ponerse ropa cómoda y después volver con dos o tres bolsas ecológicas cada uno. Los mismo supermercados las venden y como son más resistentes que las tradicionales, permiten trasladarse sin peligros de perder mercadería" señaló Fabián Ignes a este medio.

Sin embargo, si uno no quiere caminar y prefiere salir a recorrer comercios en auto, el ahorro sigue vigente aunque no es del 45% sino del 35%. Eso sí, en este punto la recomendación es usar Google Maps o cualquier otro servicio de GPS para no hacer kilómetros de más.

"A nosotros nos queda cómodo por el lugar donde vivimos. Antes de tener familia vivíamos en Las Heras y salíamos comprar en auto. También se ahorra, no tanto pero la diferencia es significativa.

Mayoristas atraviezan su "mejor momento"

En tiempos de psicosis inflacionaria, el primer cambio en la conducta sobre los hábitos de consumo es ir a comprar al mayorista. En los últimos años, en nuestra provincia se duplicaron este tipo de comercios e inclusive existen algunos especializados en ciertos productos como Basualdo que vende artículos de limpieza e higiene personal. Otros como Jaguar focalizan sus ventas en alimentos y bebidas mientas que otros como Oscar David tienen gran surtido de almacén, fiambres y artículos para la reventa. En tanto Makro ofrece muy buenas promociones en carnes, pollo, pescados sin descuidar los lácteos.

Según un relevamiento de precios encarado por El Ciudadano, comprar en este tipo de comercios permite ahorrar hasta un 40%. Sin embargo, trazar rutas de ahorro en estos lugares es un tanto más difícil ya que las ofertas varían constantemente atadas a la demanda de productos y los horarios de atención son diferentes (la mayoría cierran antes)

"Tenemos muchas ventas por suerte. Estamos trabajando con todas las cajas disponibles y eso es algo fuera de lo común. Las familias están comprando como si tuvieran negocios y lo hacen para llenar las alacenas y sacarle ventaja a la inflación porque después de la escalada del dólar, es cierto que muchos productos aumentaron y van a seguir aumentando" comentó un gerente de supermercado mayorista.

Compras comunitarias: la mejor opción, siempre

Las compras comunitarias entre vecinos todavía siguen siendo una buena opción y al combinarlas con las rutas planificadas anteriormente mencionadas, el ahorro puede alcanzar hasta un 50% si se tienen en cuenta los mercados cooperativos.

"Una vez cada dos meses, los vecinos de la cuadra nos organizamos a través de grupos de WhatsApp en el que ponemos lo que nos hace falta. Tenemos un cronograma de turnos para ir comprar y cuando te toca ir traes los productos para todos. Vamos a la feria de Guaymallén, a los mayoristas y a veces a los supermercados que ponen ofertas "de locos" sin límite de compra por que están vendiendo poco. Se nota mucho y una ama de casa se da cuenta al instante. Por ejemplo el lunes el supermercado Átomo tenía las " señaló Beatriz Gonzalez (44) a este medio.

Consultada sobre las rutas de ahorro, la entrevistada dijo "Eso lo hacemos hace mucho. Los más jóvenes se fijan en internet dónde están las ofertas de la semana y al que le toca tiene que ir a esos lugares. Por ese motivo, recomendamos hacer compras comunitarias entre 5 o 6 familias vecinas. No más sino se hace lío" finalizó.

Diez consejos para ahorrar en el supermercado

Uno - Planificar las comidas con mucha anticipación

Dos - Quitar de la lista de compras artículos que no son indispensables.

Tres- Consultar catálogos por Internet para comparar precios y ofertas.

Cuatro - Ir solo/a y sin hambre. Parece algo insólito pero no lo es. Está comprobado que si uno va sin niños y con el estómago lleno compra menos y mejor.

Cinco - No usar carrito (en la medida de lo posible). Estudios de comportamiento de consumo señalan que las personas que usan canasta o bolsa ecológica, gastan menos. El hecho de sentir el peso de lo que uno va comprando es la explicación psicológica en el proceso de compra.

Seis - Siempre armar una lista de compras y recorrer los pasillos con las anotaciones a mano.

Siete - Nunca "casarse" con ninguna marca.

Ocho - Nunca comprar "grandes ofertas" de artículos que luego no se usan

Nueve - Verificar las fechas de vencimiento. Muchos comercios ponen en oferta productos que están cercanos a la caducidad.

Diez - La regla de las "tres C": comprar, cocinar y congelar. Evitar comprar productos listos para el consumo ahorra tiempo y dinero.

¿Y vos? ¿Qué maniobras de consumo aplicas para superar la crisis?