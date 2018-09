A.W.A presenta un disco para escuchar con subtítulos

COMPARTIDOS: 0

Después de muchos años viviendo en Canadá, Edu Talet volvió a Mendoza en el 2012 con ganas de hacer música. Primero se metió en una banda de reggae, pero este año, su influencia musical norteamericana pesó más y decidió encarar su propio proyecto junto a un Nicolás Delicio, “un amigo con los mismos gustos”.

Bajo el nombre A.W.A, Talet (voz) y Delicio (guitarra), con la colaboración de César y Gastón González (bajo y batería), lanzaron DemoCrack, su disco debut con letras en inglés y sonidos con fuerte influencia estadounidense.

En diálogo con El Ciudadano, el cantautor del grupo contó: “Vengo con una ideología de la música internacional. Me gusta lo nacional, pero nunca me crié con eso. Siempre me gustó el metal y el hard rock, entonces me hice amigo de Nicolás (Delicio) y empezamos a trabajar en este álbum intentando traer los sonidos ‘de afuera’, con muchos efectos que se puedan hacer en vivo también. Compramos una pedalera, armamos las letras y le dimos forma al disco para que suene lo que suene”.

Democrack comienza con The Grim Reaper, un tema que bien podría ser de Red Hot Chili Peppers y continúa con canciones como Kill the fucking, One joint o The last, que también desnudan influencias del metal y el hip hop yanqui. “Mis influencias son Cypress Hill, Rage Against the Machine o los Red Hot en cuanto a las letras. El sonido es un poco una fusión”, comentó.

“Sé más inglés que español”, bromeó Edu Talet, quien con respecto a la participación de los hermanos González en la realización del LP que a fines de este mes estará disponible en formato físico –por ahora se puede escuchar en Youtube– explicó: “Son dos amigos, son los dueños del estudio, les gustó la onda que llevamos y se coparon en hacernos la batería y el bajo”.

En cuanto a las canciones que componen Democrack, el artista aclaró que ahora le está poniendo subtítulos en Youtube porque “es lindo leer, escuchar y entender lo que estás escuchando”.

Por último, el líder de A.W.A analizó: “El disco nace de las cosas que están pasando en la actualidad en Estados Unidos, porque creo que el Partido Demócrata de Estados Unidos está haciendo que el mundo se esté ‘contaminando’”.

