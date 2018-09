Las polémicas declaraciones de Iorio sobre las abortistas

COMPARTIDOS: 0

El rockero Ricardo Iorio otra vez dio la nota, en este caso en una entrevista a un canal digital, en la que insultó a las militantes pro aborto y aseguró que el aborto “es el triunfo del machismo”.

El líder de la banda Almafuerte fue entrevistado por Juan Manuel Soaje Pinto y usó durísimos términos para referirse a quienes se manifiestan a favor de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Las mujeres de los pañuelos verdes.

“No puede ser que haya criaturitas de 15 y 16 años apoyando la muerte del no nacido. ¿Cómo nadie les clava un destornillador en la oreja a estos putos malvados? ¿Es tanta la hipocresía? ¿El hombre de bien puede no emocionarse ante eso?”, se preguntó el ex líder V8 y Hermética.

Minutos después, se dirigió directamente hacia las mujeres: “Escuchen, chicas. El aborto es el triunfo del machismo. Claro que sí, porque es acosada la persona para que no queden vestigios”.

“Son herramientas del horror. Ellas saben que yo sé. Esas zurdas saben que yo sé que ellas… ¿sabés qué sé yo? Que nunca encontraron un padre de familia como yo, un macho proveedor. Se lo perdieron”, remarcó.

Y agregó: “Entonces en su resentimiento se dejan adoctrinar, y encima cobran. Son inconscientes”.