CURTIDA | Laurita Fernández habla del perfil "picaflor" de Nicolás Cabré en Combate: hay video

Recientemente la bella bailarina y actriz que atraviesa un 2018 meteórico, Laurita Fernández, fue entrevistada por Jey Mammon luego de que hace apenas unos días, tanto ella como el actor Nicolás Cabré, reconocieran su romance.

Dada la última “conquista” del actor, repercutió en las redes, en coincidencia con el pasado Día del Maestro, un meme que tildaba a Cabré de “maestro”, ya que evidenciaba las bellas mujeres que han pasado por sus brazos, entre ellas: Soledad Fandiño, Rocío Guirao Díaz, La China Suárez, Marcela Kloosterboer, Agustina Córdova, , Flor Torrente y Celeste Cid.

Resulta ser que Jey Mammon, en un número dentro del programa Combate, le preguntó a Laurita Fernández por el comportamiento de “picaflor” de su actual pareja y ella dio una llamativa respuesta.

La protagonista de Sugar contó: “Yo no le puedo decir mucho. No tengo tanto vivido como él, pero tampoco lo puedo cuestionar. Creo que todos somos quien somos hoy gracias a la historia y al pasado que tuvimos. Yo en lo personal conocí personal hermosa y maravillosas, que me hicieron aprender, mejorar y ser la mujer que soy hoy”.

Mammon disfrazado en su sketch (donde hace de Estelita) de preguntas y respuestas, fue por “sangre” y le arrojó a Laurita la difícil pregunta de si creía que su relación con Cabré iba a perdurar en el tiempo, a lo que ella respondió: “Uno siempre que arranca algo cree que es para siempre. Me parece que es parte del sueño, del anhelo”.

Por otro lado, la actual jurado del Bailando arrojó flores sobre Cabré, que quizás expliquen cuál es su don, además de la facha, que lo hace tan deseado por mujeres (o a él tan mujeriego). Laurita dijo que Cabré es muy contenedor.

“Me descargo de algunas cosas con él. Es mi “Cabré” a tierra. A mí el conflicto me genera mucho estrés. Capaz llego a casa, después de un día cargado y mientras hago un churrasco lloro. Ahí él me hace feliz”, contó con una sonrisa y un dejo de inocencia Laurita.

Evidentemente, la rubia sabe como manejar estos temas, probablemente este tan ducha o "curtida" sentimentalmente por sus idas y vueltas con Fede Bal.

¿Durará esta pareja? ¿Será Laurita Fernández un “trofeo más en la lista” de Cabré? No se sabe pero ojalá que la pasen bien y disfruten el momento.

