Uber y Cabify a punto de comenzar a funcionar en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

El Gobierno de la provincia de Mendoza publicó en su Boletín Oficial la nueva Ley de Movilidad. De esta manera se actualiza la vieja normativa del Transporte y le da luz verde a las aplicaciones Uber y Cabify para que comiencen a operar.

Pero los mendocinos deberemos esperar ya que las plataformas electrónicas aún no comenzarán a funcionar porque deberán pagar una tasa de inscripción.

De esta manera Mendoza hace vanguardia en la legalización de este tipo de actividad.

Descargar Uber

Descargar Cabify

El que regula la actividad de las empresas multinacionales, es el artículo 56. En él se deja en claro que aquellas que quieran operar en el territorio provincial deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Transporte, en el área de registros.

Para ello se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) constitución de domicilio especial en la Provincia de Mendoza;

b) nombre y D.N.I. del representante, apoderado o encargado de Negocios;

c) comprobantes de inscripción en Ingresos Brutos y AFIP;

d) contrato social o estatuto y modificaciones posteriores efectuadas a los mismos con constancia de sus inscripciones en el Registro Público a cargo de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza, cuyo objeto social contemple la realización de actividad de servicio privado de transporte a través de plataformas electrónicas;

e) manifestación de Bienes certificada por Contador Público Nacional y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

En el artículo 58 de la norma, queda especificado que los servicios de "transporte privado a través de plataformas electrónicas podrá solicitarse con origen del viaje en todos los departamentos de la Provincia de Mendoza, a excepción de los Departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, salvo que por resolución fundada la Autoridad de Aplicación, amplíe o modifique los departamentos en los cuales se autoriza la prestación del servicio, atendiendo a las circunstancias particulares de la demanda de servicios de transporte. De la misma forma podrá limitar o suspender las autorizaciones en una o más zonas o departamentos de la provincia".

¿Cómo se calculará el pago del viaje?

El precio que el pasajero abonará por el viaje contratado será determinado por la empresa de redes de transporte debiendo ofrecer la plataforma electrónica la posibilidad de cálculo estimado en función de los puntos de origen y destino. La aplicación deberá permitir al usuario realizar el pago electrónico o y si el pasajero lo solicitare por una situación excepcional, el pago en efectivo una vez cumplido el traslado.

El artículo 60 indica que los prestadores de Uber y Cabify no podrán subir a pasajeros en la calle, es decir, no podrán ofertar sus servicios como los taxis. La prestación del mismo sólo podrá realizarse previa solicitud cursada por el pasajero usuario de la plataforma electrónica a un conductor registrado y disponible para prestar el servicio en ese momento. En ningún caso los vehículos habilitados para la prestación de estos servicios podrán hacer oferta pública del mismo, ni trasladar a pasajeros que no acrediten su calidad de usuarios de la plataforma electrónica y la solicitud previa del viaje.

Te puede interesar:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-21-12-5-38-uber-abre-una-oficina-en-palmares-open-mall

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-5-18-31-32-onda-uber-cabify-comenzara-a-funcionar-en-mendoza