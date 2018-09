El Cine Ducal tiene su propia ‘monja’

COMPARTIDOS: 0

El público llega al Cine Ducal de Rivadavia dispuesto a asustarse, ¡Y claro! si están ahí para ver La monja, el nuevo filme del universo cinematográfico de El conjuro que se estrenó la semana pasada en los cines mendocinos.

De todos modos, nadie espera encontrarse con la sorpresa que el cine tiene preparada. “¡Cuidado, que puede andar la monja por alguna parte”, les advierten los trabajadores a los espectadores que, al ingresar a la sala, efectivamente se topan con ella, con la monja.

Por supuesto que no es la monja de la película, sino una excelente caracterización creada por la maquilladora Cristina Cruz, quien en diálogo con El Ciudadano contó: “Cuando fui con mi marido a ver El ángel, vi el tráiler de La monja y me gustó. Dije: ‘¡Cómo me gustaría disfrazarme para recibir a la gente!’. Porque es un atractivo, una propuesta diferente que llama la atención, y más acá, en Rivadavia, que es un departamento chiquito”.

En cuanto al acting que realiza, la artista explicó: “Siempre cambiamos, las primeras veces me escondía en un pasillo oscuro, pero ahora cuando abren la cortina y entran a la sala, ahí estoy yo. Los chicos me ponen una luz bien fuerte que me alumbra la cara, y la gente se sorprende. Pero después me piden fotos, fotos y fotos”.

“Yo hago varios actings, de diferentes cosas, y ya voy a hacer más. Hago todo yo: el maquillaje, el traje, todo”, añadió Cristina Cruz, quien aclaró que ‘lookearse’ como la monja le toma “una horita más o menos”.

La maquilladora es perfeccionista en cada detalle, y eso se nota en cada uno de los personajes que hace: Jack Sparrow, Michael Jackson, el Joven Manos de Tijera, Lionel Messi, Cantinflas y, por supuesto, la monja. “Al principio no me ponía prótesis en la nariz, pero ahora sí, porque ella (la monja) tiene la nariz con el tabique un poco más levantado. Mientras más llevado a la realidad hago el personaje, más sorprende. En este caso, la nariz la hago con látex y todo lo demás es maquillaje, sombras y bases”, detalló.

A pesar de la calidad de cada uno de sus trabajos, la artista reveló que no fue a “ningún lado” a aprender maquillaje y que todo lo aprendió de forma autodidacta “gracias a Internet”. “Maquillaje social, sí hice el curso y tengo que seguir perfeccionándome, pero lo que es artístico, todo Internet y práctica. En las noches me siento y me pongo a practicar, por ahí son maquillajes de seis horas. Lo bueno es que soy mi propia modelo, porque imaginate tener a alguien sentado seis horas para poderlo caracterizar”, concluyó.

Para aprender a ser ‘La monja’

Cristina Cruz dicta, todos los miércoles, de 18.30 a 20.30, clases de maquillaje en los talleres culturales de Rivadavia. La capacitación cuesta $80.

