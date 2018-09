Godoy Cruz, en el final del partido, venció a San Lorenzo

COMPARTIDOS: 0

Godoy Cruz derrotó 1 a 0 por la quinta fecha de la Superliga enfrentando, en el Malvinas Argentinas con arbitraje de Facundo Tello y público visitante, a San Lorenzo de Almagro.

En el primer tiempo no se dieron demasiadas situaciones de riesgo para ambos, el conjunto visitante fue más ofensivo que el Tomba y buscó más el arco rival pero no generó ocasiones claras. Godoy Cruz fue un poco más inferior futbolísticamente que San Lorenzo pero ambos equipos no pudieron romper la igualdad.

En el complemento las cosas no cambiaron demasiado par ambos equipos que no pudieron sacarse ventaja, pero no se produjeron jugadas de peligro por lo que el empate le cierra bien como resultado al encuentro.

El gol llegó en el final del partido luego de un centro de Angileri por la banda izquierda el cual fue conectado por Gabriel Ávalos que imposibilitó el intento de Navarro por impedir el tanto.

Godoy Cruz en la próxima fecha visitará a Colón en la provincia de Santa Fe.

Formaciones:

