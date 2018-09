La confesión hot de Ori Sabatini y el palito para Dybala

COMPARTIDOS: 0

Ori Sabatini atraviesa un 2018 soñado para ella, en pareja y felizmente enamorada del delantero de la Juventus, Paulo Dybala y con un montón de trabajo en torno a su meteórica carrera musical.

Recientemente, la It Girl hizo una confesión hot que llamó la atención de todos sus seguidores. Conversando con Radio One la morocha arrojó sobre la mesa la siguiente expresión: “En los hoteles duermo desnuda. Me agarra mucho calor a la noche”.

El próximo 28 de septiembre, la hija mayor de Catherine Fulop brindará un nuevo show en el Vorterix.

En otro pasaje de la entrevista que le hicieron a la joven, que con su estilo relajado y frontal suele contar cosas muy “picantes”, Ori dijo que suele dormir pocas horas en su día a día y que se reparte los proyectos en función de sus gustos.

“Con la música tenés más flexibilidad de horarios. En cambio la actuación es muy de levantarte a las 8 y volver a las 21 a tu casa”, contó en la nota, Oriana Sabatini.

Además le tiró un palito a su actual pareja, el joven futbolista de la Juventus, y dijo que su mayor deseo desde chica es…“Mi mayor deseo personal, sacando de lado el trabajo, es, no se rían… casarme. Es un sueño muy fuerte que tengo desde que soy muy chiquita, no sé si porque veía demasiadas películas de Disney o miraba todo el tiempo el video del casamiento de mis papás. Bebés cero, pero no voy a morirme sin casarme”, concluyó Ori.

