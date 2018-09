Guillermo "Patota" Moreno juega a ser Domingo Cavallo

COMPARTIDOS: 0

Muchos años atrás, cuando Raúl Alfonsín libraba su batalla contra los intereses de la por entonces llamada "Patria financiera", y dirigente cordobés que había obtenido una diputación de la mano del PJ se movía en las sombras del circuito financiero internacional para boicotear el financiamiento que buscaba el presidente. Fue el célebre golpe de mercado que terminó con ese gobierno.

Porque la historia se repite, una vez como tragedia y otra como comedia o farsa, ahora otro oscuro personaje de la política, reconocido por violento, intimidador y apretador de empresarios, encara un camino parecido. Guillermo Moreno envió una carta a la presidente del FMI, Christine Lagarde, donde dice: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de setiembre de 2108. Dra. Christine Lagarde. Directora Gerente. Fondo Monetario Internacional. En mi carácter de presidente de la Comisión de Economía del Partido Justicialista de la República Argentina, tengo el honor de comunicarme con usted para transmitirle la preocupación por la propuesta recientemente hecha pública por el Sr. Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, manifestando que pretendía negociar con el Fondo Monetario Internacional la posibilidad de que los desembolsos del acuerdo Stand-By oportunamente firmado, correspondientes a los años 2020 y 2021, se adelanten a 2019", comienza diciendo.

Luego, entra en la consideración política: "Como no escapa a su conocimiento, el año entrante habrá elecciones generales para un nuevo período presidencial. Va de suyo que, de acuerdo con el contrato de mutuo oportunamente firmado, luego ratificado en la exposición presidencial, el actual gobierno sólo se propone alcanzar el equilibrio fiscal en el ítem correspondiente a los ingresos y gastos operativos, manteniendo en las cuentas públicas el déficit que representa el pago de intereses de la deuda soberana. Si a su vez se mantuvieran, como al presente, los mercados internacionales de crédito cerrados, la administración de una sana política económica, por un nuevo gobierno, se verá dificultada al extremo".

La carta llega en un momento muy álgido, ya que se negocia el presupuesto 2019 y el tira y afloje con los gobernadores promete dolores de cabeza. En su último párrafo, Moreno informa que "he comisionado al Lic. Pablo Challú, al Dr. Rafael Perelmiter y al Lic. Guillermo Nielsen, miembros del cuerpo que presido, para que tomen contacto con los integrantes de su staff que usted amablemente designe, a fin de reflexionar sobre la problemática ut supra señalada y su posible resolución".

En este caso, "Patota" no amenaza, ni intimida, ni siquiera muestra armas o guantes de box, como solía hacer cuando irrumpía en las reuniones al grito de "acá no se vota, se dice lo que yo hago". Tampoco está muy claro a quién representa hoy el sello del PJ, quienes están adentro y quienes afuera. El ex funcionario, luego de una derrota por paliza en las internas del PJ porteño ante Filmus en su aventura electoral con César Milani, ahora busca candidatearse con el ex carapintada y antisemita Santiago Cúneo, recientemente echado de Crónica TV por violencia laboral contra una de sus colegas.

Habrá que escuchar ahora a las jerarquías del PJ -Gioja, Scioli- para ver cuán autorizados o representativos son estos movimientos. Lo cierto es que si la Argentina necesita recuperar confianza, estos no parecen ser los caminos.

