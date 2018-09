El Polaco admitió que “le metió los cuernos” a Silvina Luna

COMPARTIDOS: 0

Una de las relaciones que dio mucha “tela para cortar” en su momento fue la de la modelo Silvina Luna y el cantante de cumbia “El Polaco”.

Recientemente hubo novedades que cierran el círculo de polémica y final con desamor de esta pareja: él, confesó que le fue infiel.

En su momento, los rumores de infidelidad del cantante hacía Luna, eran muchos pero no habían pruebas suficientes por lo que sólo quedaron en eso, un vago rumor. A pesar de eso a Silvina se la podía ver cada vez más apesadumbrada por la relación que llevaba con el cantante tropical lo que denotaba que en su interior estaban pasando muchas “cosas fuertes”, como saber sobre llevar una infidelidad.

Hace algunos días atrás Silvina Luna, ya “curada de espanto” con este tema reconoció que el Polaco tenía un “harem” con su ex parejas.

El Polaco, invitado recientemente a el programa que conduce Ángel De Brito y pesar de que lo pusieron al tanto de los últimos “dardos” que le arrojó Silvina Luna, el cumbiero decidió mostrarse tranquilo y dijo: “Yo me quedo con las cosas hermosas que vivimos, me enseñó a ser mejor hombre”. Y cuando Ángel de Brito le aseguró que la modelo decía en privado que él había sido el amor de su vida, contestó: “Ella fue un gran amor para mí también, fue uno de los amores más grandes de mi vida”.

Una de las panelistas más “picantes” que tiene Los Ángeles de la Mañana, Andrea Taboada “afiló la lengua” y le dijo al Polaco “Ella lo que dice es que vos fuiste muy infiel y no lo pudo soportar” fue en ese momento en el que cualquiera que hubiese esperado una reacción negadora por parte de él, perdió la apuesta, ya que el cantante tropical asintió positivamente y retrucó: “Sí, sí, eso ya se sabe, que fui infiel. Fui infiel”.

A modo de autocrítica, el mediático cumbiero reconoció que le cuesta mucho estar en pareja: “Soy una persona muy difícil de agarrar. Tal vez es un problema que tengo desde niño. Soy un poco egoísta; el otro día lo hablaba con mi psicólogo y él me dijo que fui un chico que salió solo a pelear la vida de muy chico. Me miro a mí mismo e inconscientemente me quedo solo, termino solo y creo que me voy a morir solo”.

Una de las mujeres que desde un principio se creía que era la amante del Polaco y con la que habría engañado a Silvina Luna, fue su compañera de baile en ese momento en la pista del Bailando, la morocha Barby Silenzi.

