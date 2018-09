Instaló un lavadero en la vereda y usa agua potable

Pese a las recurrentes campañas de cuidado del agua que se llevan adelante desde el Estado, hay personas que no entienden lo vital del cuidado de los recursos, y el programa Buen Día Ciudadano de Estudio 91.7 fue esta mañana caja de resonancia de un caso llamativo. Sandra es una vecina del barrio Villa Jovita, en la zona de Villa Hipódromo, Godoy Cruz, y denunció al aire que hace tiempo reclama a AYSAM por un vecino que ha montado un lavadero en la vereda. Ella, junto a sus vecinos, han realizado los correspondientes reclamos a la compañía de agua, debido a que usa agua potable para lavar los vehículos y la actividad que advierten desde el 8 de agosto va en crecimiento, generando un gran derroche.

“Estoy muy mal, desde la semana pasada que venimos derrochando agua a lo loco. Es en la calle Alvear, del barrio Villa Jovita de Villa Hipódromo. Esto es permanente desde la tarde, el día de la tormenta estaban lavando tres camionetas. Es indignante, pone la flecha debajo de los motores. Hemos charlado varios con él, Aguas Mendocinas nos dicen que ya van a ir pero no vienen nunca. El vecino nos mira sonriendo como diciendo estoy haciendo un trabajo legal", explicó la vecina.

Finalmente, la vecina aseguró que de no tener respuestas se instalarán el lunes en la puerta de AYSAM: “Quisiera saber quién es el director de Aguas Mendocinas, porque me voy a instalar con 20 personas en Aguas Mendocinas a reclamar. No veo ninguna resolución, tengo el nombre de las personas René, Carina, ellos me han atendido el reclamo pero me dicen que no pueden hacer nada porque lo tienen que resolver las autoridades. Esta es una persona que está haciendo daño derrochando agua. Hasta las 3:30 el sábado estuvo con la música a todo lo que da, le llamé al 911”.

En el programa, por supuesto, también se consultó al presidente de Aguas Mendocinas, Richard Battagión, quien expresó que “Este lavadero es un hecho tan evidente que me llama la atención que no haya sido multado, habiéndose hecho la denuncia al call center. Quizá se nos puede escapar una vecina regando la vereda que cuando llegamos ya pasó, pero si es una persona que todos los días está haciendo esto debería haber sido multada. Me voy a ocupar de que se proceda a actuar como corresponda con esta persona que está cometiendo una grave infracción y derrochando el agua, lo cual está totalmente prohibido".

Sobre los controles que llevan acabo, explicó que “Las multas nosotros las hacemos con nuestro propio personal. Por algo este señor se pondrá a lavar a partir delas 19, porque la capacidad nuestra es menor. Pero vamos a tomar las medidas, le pido disculpas a esta señora y en cuanto corte con ustedes voy a buscar el Whatsapp que me enviaron ustedes para tomar las medidas que correspondan”.

En este sentido, aclaró que para realizar denuncias hay que comunicarse con el call center: “Hay que llamar al 0-800-444-8808, si toman la foto con un teléfono que grabe el día y la hora se puede hacer multa. Pero si la foto no tiene ni fecha ni hora no sirve como prueba. De cualquier forma ayuda si nos mandan la foto”.

Por otro lado, mencionó los valores de las multas: “La multa está reglamentada por el EPAS, el riego en horario restringido de jardines es una multa de 465 pesos la primera vez, 930 la segunda y 1860 de ahí en adelante. En el caso de lavado de automóviles es de 930 la primera vez, 1860 la segunda y 3720 la tercera. El lavado de automóviles es una prohibición.

