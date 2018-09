BAILANDO | Hay video: Maca Rinaldi se disloca el hombro mientras ensaya con Diego Ramos

COMPARTIDOS: 0

La novia de Fede Hoppe, Macarena Rinaldi se preparaba para el debut del Bailando junto a su pareja Diego Ramos pero sufrió un fuerte y sorpresivo accidente en su hombro izquierda, se lo dislocó.

Macarena tuvo que ser llevada al hospital por la lesión que sufrió en una maniobra de baile.

La pareja estaba a punto de debutar en la pista al compás de la música disco pero un paso de baile que a priori parecía sencillo, repercutió en el brazo de Rinaldi que terminó gritando de dolor.

Luego de la lesión, se mostró muy preocupada y al hablar con los medios dijo a “Los especialistas del show”: “Estoy asustada. Ya se me había salido el hombro la semana pasada en un truco que terminamos sacando. Me cuidé unos días, recién hice fuerza de más y se me salió otra vez. No debería haber pasado, pero se ve que la articulación está floja”.

“Estoy recontra cagada” confesó Macarena Rinaldi.

En su relato a los medios, la bailarina explicó: “No es joda, me da impresión, duele y corro el riesgo de que se me corten los tendones y tengan que operarme. Ya estoy pensando cualquier cosa. Ojalá no tenga que renunciar, el año pasado bailé con el tabique quebrado. Me la banco, resisto mucho, pero tampoco puedo abusar de eso”.

Según el parte médico, Macarena Rinaldi tiene: “rotura del labrum inferior asociado a rotura del ligamento glenohumeral inferior” y también “se observa tendinosis del subescapular”.

Los especialistas le recomendaron a Maca, al menos tres semanas de reposo de actividad física y baile. En caso de recuperarse, volvería al Bailando en la etapa de Salsa en trío pero está descartada su presencia para el Aquadance y la música Disco.

EL VIDEO CON EL MOMENTO DE LA LESIÓN:

