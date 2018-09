Aumenta el escándalo en la justicia platense

Una nueva detención en el mundo judicial de la capital de la Provincia de Buenos Aires, en este caso del ex fiscal Tomás Morán, acusado de pedir 30 mil dólares para no involucrar a un sospechoso en una causa de doble homicidio, sigue mostrando el nivel de degradación que reinaba, y es otra derivación de la megacausa que arrancó con la detención del ex juez de Garantías César Melazo.

Vale recordar que lo que se desmontó es una superbanda que contaba con funcionarios judiciales de alto rango, policías y hasta barrabravas, y durante diez años se dedicaron a todo tipo de delitos, siempre contando con la impunidad que les brindaba su cobertura judicial.

Ayer en la madrugada, la casona del barrio Sicardi de La Plata fue escenario de un espectacular allanamiento con orden de detención para Morán, por orden de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien investiga 35 causas con presuntos delitos que derivan del expediente principal, a cargo de Betina Lacki. La acusación al fiscal es por concusión (hacer uso de su cargo para reclamar dinero que no corresponde), en concurso real con encubrimiento agravado, ambos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La megabanda cometía todo tipo de delitos, y entre los que se encuentran bajo investigación aparecen robo de casas vacías, reducción de autos robados, protección a delincuentes y venta de drogas. Las cabezas serían el ex comisario Gustavo Bursztyn, ex jefe del Comando de Patrullas de La Plata; el ex oficial Gustavo Mena; Javier Ronco; Adrián Oscar "Kichua" Manes; Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Carlos Bertoni, hermano del jugador de fútbol campeón del mundo; Carlos "Macha" Barroso Luna; Jorge "El Fiscal" Gómez de Saravia; Héctor "Pepe" Vega; y el barra de Gimnasia Martín Ezequiel "Gaucho" Fernández. Todos tienen prisión preventiva firmada por la jueza Florencia Butiérrez.



Te va a interesar

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-24-8-32-16-detuvieron-al-exjuez-melazo-por-integrar-una-banda-delictiva

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-13-8-26-30-los-dolares-mojados-de-los-que-habla-todo-el-mundo