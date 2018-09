Maju Lozano respondió a las agresiones de Baby Etchecopar y lo "masacró"

COMPARTIDOS: 0

Luego de que Baby Etchecopar le dedicara en su programa de radio algunas palabras fuertes a la conductora Maju Lozano, esta salió a responderle sumamente indignada y arrojó un contundente mensaje.

Maju Lozano, arrancó su programa “Todas las Tardes” que se emite por Canal 9 y dijo: “Es un pobre tipo, no lo iba a hacer, este tema me angustia. Hace muchos años que me viene atendiendo. No voy a permitir que se denigre a las mujeres, sos un sorete, un maleducado, un misógino. Estamos recontra hartas de la violencia machista de tipos como vos, sos tan maravilloso que te metés solo con las mujeres del programa”.

“Si yo fuera varón, voy a la radio y te recontra cago a trompadas”.

Después continuó: “Creo que le tenés mucho miedo a las mujeres y hacés bien. Un tipo tan bajo y cobarde como vos se mete con las mujeres. Sos un cerdo y un cobarde. Y, si yo fuera varón, voy a la radio y te recontra cago a trompadas. Te recontra cago a trompadas y me banco la que se venga, pero las mujeres no actuamos así. Vos no te metés más con ninguna mujer, me hartaste. No voy a permitir que nunca más en tu puta vida que vuelvas a insultar a una mujer. Me voy a encargar hasta el último día de mi vida de perseguirte cuando te metás con una mina. Sos un misógino y un cobarde”.

Lo que dijo Baby que terminó de enardecer a Lozano:

“Pero, ¿quién sos vos? Lozano, no la linda, fracasada, andá a aprender a vestirte, ponete una crema de enjuague. No tenés imagen televisiva. ¿Se acuerdan de Ninci? La operadora de Magnetto, que se tiraba en las marchas al piso diciendo que le pegaron. Ahora de gagá, ya está cotorra viejo. Me desagradan las personas que pierden su dignidad y esto lo digo por vos Ninci, devenida a panelista de canal 9. Ninci, me das vergüenza. Y otra que es una impresentable, no sé quién es. Esa Tamara Bella, una intelectual del espectáculo cuando me empieza a pegar la cara de torta (por Maju Lozano) le dice ‘y, le gustarás’. No, nena, por Dios. Te equivocaste, pendeja, no pasa todo por entre las piernas, por el tajito como hacés vos” dijo Baby contra Lozano pero también contra Mercedes Ninci.

