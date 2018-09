La Mancha de Rolando hace arder General Alvear

COMPARTIDOS: 0

El Sur mendocino le trae muy buenos recuerdos a la Mancha de Rolando. Hace algunos años, en 2015, la banda de Avellaneda participó de un espectáculo en San Rafael al que asistieron unos 20 mil espectadores que le dejó muy buenas sensaciones a los rockeros.

Por eso, y a pesar de que a fines de abril el grupo de Manuel Quieto (voz y guitarra), Franchie Barreiro (guitarra), Gabriel Lazzarini (bajo), Matías Sobrado (teclado) y Matías Gabotti (batería) estuvo en San Martín, la Mancha regresa a la provincia para presentarse en el Sur, esta vez, en el boliche Moma, de General Alvear.

En menos de seis meses, la banda pasó dos veces por nuestras tierras, pero en ambas ocasiones tocaron a varios kilómetros del Gran Mendoza. De todos modos, en diálogo con El Ciudadano, Franchie Barreiro aseguró que sus visitas a los pueblos menducos son “pura casualidad”, aunque aclaró: “Siempre fuimos un poco de ir más allá de las capitales y de las ciudades importantes. Siempre nos gustó. Nunca tuvimos problema en ir a ningún lado y nos gustó conocer lugares nuevos”.

“A Mendoza hace más de 20 años y la verdad la hemos caminado mucho, hemos hecho shows gigantes, shows chiquitos, en todos lados. Me acuerdo, por ejemplo, de ese recital en San Rafael multitudinario o de otro acústico en el Centro Cultural Israelita. En Alvear también hemos tocado”, añadió el músico.

Para la Mancha, aquel 2015 tuvo muchos buenos momentos (como el ya mencionado recital de San Rafael) y otros no tan buenos, como la victoria en las elecciones presidenciales de Mauricio Macri. Es que el grupo siempre se caracterizó por sus ideologías kirchneristas y por su amistad con el exvicepresidente Amado Boudou. Incluso, Manuel Quieto anunció antes de las elecciones: “Si gana Macri, nos vamos a vivir a México”... algo que finalmente no cumplieron... tanto. “En realidad fue una frase difícil, que te sale de una charla. Igual, sí nos fuimos a México y estuvimos un tiempo ahí tocando, así que a la frase la cumplimos un poco (risas). Sabíamos que esto no iba a estar bueno y fue una expresión de bronca por lo que se venía”, dijo el guitarrista.

“Preferimos hablar de música que de otra cosa, porque es a lo que nos dedicamos, pero la política es parte de la vida, porque no hay una división ¿De qué vas a hablar? (la política), es parte de lo que estamos viviendo y de los temas recurrentes. Para nosotros, la política en la música es algo que mamamos desde el principio, de escuchar a Bob Dylan o a Los Redondos. Ellos no hablaban solamente de historias personales, hablaban de un montón de cosas que tienen que ver con la vida, con el mundo y con cómo funciona”, reflexionó.

Por último, Franchie habló sobre el show que estarán haciendo el sábado en General Alvear en el marco de una gira que arrancó en La Trastienda (Ciudad de Buenos Aires). “Ya tenemos más o menos la lista de temas. Los clásicos van a estar, no pueden faltar. Después estamos haciendo algunos temas del disco Venceremos (2016). Hasta cierto punto vamos a hacer un recital ‘organizado’, después vamos a ver que quiere la gente y que queremos nosotros. Nos gusta dejar al azar la última parte del show para que no se haga monótono”, sentenció.

Sobre el show

Día y hora: sábado a las 22

Lugar: Moma (General Alvear)

Producción: As de Picas

