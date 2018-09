Streptococcus pyogenes: no hay alerta en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Ante la cantidad de muertes por la bacteria streptococcus pyogenes, se encienden las alarmas por un posible brote de esta enfermedad en la Argentina. Sin embargo, el subsecretario de Salud de la provincia Oscar Sagás llevó tranquildad al asegurar que no hay casos registrados en Mendoza.

En diálogo con Estudio 91.7, el funcionario de salud afirmó que esta patología bacteriana produce faringoamigdalitis con una incidencia muy baja. "Hay entre 2 a 3 casos cada 100 mil personas”.

Sagás indicó que el contagio se da como en cualquier patología respiratoria y por eso es importante el lavado de manos, cubrirse con el antebrazo cuando se tose y ventilar los ambientes. "La bacteria libera una toxina en el organismo que produce un proceso inflamatorio que produce una falla multiorgánica, se da el fallecimiento cuando se llega a todos los órganos", explicó.

Recomendó ante la fiebre y síntomas respiratorios consultar al médico: “Siempre que tengamos a un chico con temperatura y algún síntoma respiratorio no tenemos que automedicarlo y consultar al médico. No estamos en alerta en la provincia de Mendoza. Pero cuando salen estas informaciones y se producen cadenas que no son claras ni seguras la población se preocupa y evidentemente hay aumento de demanda en efectores públicos y privados”.

Con respecto a los grupos de riesgos para esta enfermedad, Sagás explicó que hay que prestar mayor atención en "chicos pre escolares y menores de un año, también en adultos con inmunocompromiso mayor, como por ejemplo con diabetes”.

Finalmente, adelantó que en octubre comenzará una campaña de vacunación: “La campaña de vacunación es fundamentalmente para dar una dosis adicional de rubeola y sarampión, comenzará en octubre en el Notti. No es un refuerzo como se hace en Buenos Aires por casos que han aparecido, sino que esto se hace cada cuatro años”.

En las últimas horas se confirmó la muerte de la quinta víctima por esta afección. Se trataría de un hombre de unos 40 años, en la provincia de Buenos Aires.

