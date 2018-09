Wanda Nara luce en Instagram los zapatos más feos que se han visto

COMPARTIDOS: 0

Para comenzar esta nota, vamos a aclarar que recientemente la esposa de Mauro Icardi, Wanda Nara de 31 años de edad, emocionó a sus seguidores de Instagram con un recuerdo dedicado a su hijo Constantino.

Wanda comenzó escribiendo “Hace casi dos años que fui a un control médico y me dejaron internada de urgencia… esa misma mañana antes de ir al colegio me recordaste que a las 14 horas era tu acto de colegio que no me olvidara y te dije claro que no; búscame en la primera fila que ahí estaré…” dijo la mujer de Icardi, que por ese entonces estaba atravesando su octavo mes de embarazo de la Isabella, la última en llegar a la familia.

Wanda, madre de además de Francesca, Benedicto y Valentino, siguió con su emocionante relato y puso “Cuando vi que pasaban las horas el médico me vio desesperada, angustiada. Le dije ‘me tengo que ir, mi hijo me espera y nadie lo puede ir a ver solo me tiene a mí. El médico me miró y nos prometimos que solo me llevaría unos minutos que iba y volvía”. Así fue como llegué a tu acto en la primera fila como te había prometido, abajo de mi saco la manguerita del suero lista para volver a ser conectada. Desde ese día comprendí que como dijo Bukowski no te puedo prometer que llegue a tiempo, pero sí que siempre estaré” concluyó la mamá de cinco hijos y ex esposa del jugador de fútbol Maxi López.

Los zapatos de Wanda Nara

Sabemos que a la mediática argentina le gusta estar siempre a la moda y aparte al residir en Italia y tener a Milán “a pasitos”, hace que la rubia esté en contacto con la “Meca” del glamour a nivel mundial.

También tiene “a tiro” a la ciudad de París, por lo que si Wanda quiere consultar las últimas tendencias fashion en indumentaria, lo puede hacer en los dos principales polos que existen y no precisamente en el megapolo “La Salada”.

Wanda Nara tiene casi cuatro millones de seguidores en Instagram y recientemente lució en sus historias, unas fotos en las que se la puede ver usando y “luciendo” un par de zapatos “color chicle” con un diseño de flama.

Ante la semejante apariencia de este calzado, desde El Ciudadano no dudamos en consultar la opinión femenina al respecto y la respuesta que obtuvimos por antonomasia fue: “Son horribles”.

¡Vamos Wanda! ¿Dónde quedó el estilo y glamour?

