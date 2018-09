Docentes de la UNCuyo: "Somos rehenes del Estado"

COMPARTIDOS: 0

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) rechazó en todos sus términos los dichos del ministro Alejandro Finocchiaro, quien declaró que requeriría a los rectores de las universidades que hagan descuentos a quienes realicen paros una vez alcanzado un acuerdo salarial con la representación sindical mayoritaria.

Francisca Staiti, secretaria general de la FADIUNC, indicó que siete asociaciones rechazaron el acuerdo que ofreció el Gobierno nacional: “La contrapropuesta era poder establecer un diálogo para indicar qué nos parecía que podíamos mejorar. Nuestro salario está compuesto por el básico, la zona, el título y todo lo que se calcula sobre el básico. Se introduce un adicional que es remunerativo y no bonificable. Eso termina siendo una suma fija que no impacta en la zona ni en los ítems del salario. Para nosotros era fundamental que ese porcentaje no fuera un adicional y que tuviera una cláusula de revisión con una formulación igual a la del 2017 donde nuestro salario se actualizó apenas quedó debajo de la inflación”.

Aseguró que ninguno de estos puntos fueron tenidos en cuenta, por lo que la CONADU dio el mandato de no aceptar con un acuerdo de estas características.

Staiti indicó que el viernes en el congreso de la Federación decidirán cómo seguirá el plan de lucha: “Hoy tenemos reunión de delegados, mañana tenemos asambleas para organizar esta semana de lucha. Miércoles y jueves tendremos distintas actividades que vamos a realizar como clases públicas, asambleas y distintas acciones. Ha sido tan tarde el cierre del acuerdo salarial que se juntó con la defensa del presupuesto que se empieza a debatir la semana que viene y eso incluye el presupuesto universitario”.

“El acuerdo ha sido firmado por las otras federaciones, ya no hay posibilidades de que nosotros tomemos otra decisión salvo reapertura de paritarias porque hay errores en las planillas. Para los docentes preuniversitarios se han hecho mal los cálculos y no llega en ningún caso al 25%, en el mejor de los casos llega al 21%. Por eso el Gobierno tendrá que volver a convocar para ver cómo están compuestas estas sumas porque es una discriminación. El viernes evaluaremos los pasos a seguir en el congreso de la federación”.

Además, la secretaria le respondió a los padres que indican que con el paro tienen de rehenes a los alumnos. “Me parece muy fuerte la palabra rehenes, porque somos también rehenes los trabajadores de un Gobierno que no convoca a paritaria y se cierra en septiembre cuando se tendría que haber cerrado en marzo”.

Afirmó que el año que viene deben comenzar en enero y febrero a pedir que el Gobierno los convoque para que en marzo tengan cerrado el acuerdo salarial. “Sino, es de nunca acabar, porque los salarios docentes son los últimos y nos llevan a esta rivalidad entre docentes y padres que no tiene sentido”, dijo Staiti.