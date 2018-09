Lali Espósito cuenta el origen de su apodo y protagoniza unas sexys fotos

COMPARTIDOS: 0

A días de estrenar su película, “Acusada”, la actriz y cantante hizo una sexy producción de fotos para la revista Gente.

Su nuevo material fílmico llegará a todas las salas el próximo 13 de septiembre.

En la entrevista que brindó a la revista, la cantante y actriz de "Chiquititas sin fin”, “Floricienta” y otras producciones, confesó el origen de su apodo: “Lali”.

La novia de Santiago Mocorrea arrojó: “Me llamo Mariana Espósito y, como de chico a mi hermano no le salía “Mari”, y me llamaba “Lali”, así me quedó. Le debería dar guita por los derechos. No me pusieron segundo nombre”.

Mariana “Lali” Espósito, también contó una divertida anécdota sobre sus zapatos y su vida diaria: “Veo series y uso redes sociales y WhatsApp, aunque no soy adicta a ellos. Un poco sí a los zapatos: Tengo un mueble tremendo que me construyó papá para ellos: me traigo de viaje unas bizarreadas tremendas, que a veces ni estreno. Mi cuarto de zapatos es un paseo turístico para amigos”.

Reflexionando sobre su belleza y la aceptación del cuerpo y de uno como es, la cantante de “Soy” dijo: “La gente socialmente teme ser quien es. Nos creamos un personaje con el que queremos que nos identifiquen. Yo desde chica siempre fui como me salía. He estado en situaciones con grosos del cine y la música, y nunca temí hacer un chiste sobre el culo mostrarme natural en situaciones donde la gente podría acartonarse. No me sale”.

A continuación desde El Ciudadano, te compartimos algunas de las fotos que hizo Lali Espósito en una rica entrevista para la Revista Gente:

