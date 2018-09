Mariano Villalobos se prepara para el Superbike

COMPARTIDOS: 0

Mariano Villalobos vuelve a tener una gran oportunidad en el mundo del motociclismo mundial.

El mendocino de 20 años ya comenzó sus entrenamientos de cara a la fecha del Campeonato Superbike Mundial, que se correrá del 12 al 14 de octubre en el circuito El Villicum, ubicado en la provincia de San Juan.

Nano, como lo apodan, competirá en la categoría GP3 de las Américas, donde correrá con pilotos de Argentina, Chile, México, Brasil y Colombia, entre otros países latinamericanos.

“Voy a correr con una Yamaha R3 (300 cc) que me provee Aero Internet, la cual probé el fin de semana en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez. Me sentí bien, era la primera vez que me subía a la moto y espero llegar de la mejor forma al Superbike”, explicó el piloto local que corre para el Moscatello Team.

Hace dos semanas, Villalobos compitió en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, en la categoría 250 cc, donde terminó quinto.

“El objetivo es llegar de la mejor forma a la fecha en San Juan y a la moto le tenemos que hacer algunos sobre todo en la suspensión”, añadió.

¿Qué es el Superbike?

El Campeonato del Mundo de Superbike es uno de los principales eventos deportivos en el ámbito del motociclismo internacional.

Esta competencia se celebra en 11 países de 4 continentes, con un total de 13 carrera a lo largo del año, entre febrero y octubre.

WorldSBK es la categoría de nivel superior. En ella se alinean las Superbike (motos deportivas derivadas de serie) y se permiten modificaciones en escapes, suspensión, frenos y algunas partes del motor.

Después está la WorldSSP, donde las motos pueden ser menos potentes, son algo más pequeñas que sus análogas de Superbike y su reglamento permite menos modificaciones.

Por último, el GP3 de las Américas es una categoría especial compuesta por pilotos de Argentina, Chile, México, Brasil y Colombia. Aquí corre el mendocino Villalobos.

VIDEO DEL PILOTO MENDOCINO