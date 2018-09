Habló la ex Chiquititas Nadia di Cello sobre "Vive Ro" y desató la polémica: hay video

COMPARTIDOS: 0

Ha pasado casi una semana del homenaje a Romina Yan, en el Teatro Gran Rex, llamado “Vive Ro”.

Participaron del evento, artistas varios como: Axel, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Agustina Cherri y la China Suárez e incluso los hijos de la recordada actriz.

También hicieron llegar sus menciones y palabras a la memoria de Romina, varios de los ex Chiquititas que entre 1995 y 1998 formaron parte del elenco, acompañando a la hija de Cris Morena.

Dentro de la primera camada de los actores de la tira, una de ellos, Nadia di Cello se quejó porque su video donde dedicaba algunas dulces palabras en memoria de Romina, fue reproducido en el teatro, en las pantallas del Gran Rex pero no por la transmisión que salió por televisión, ya que fue emitido en el sitio mientras que en la TV estaban en el espacio publicitario.

En las redes se habló mucho de la ausencia de los ex Chiquititas pero sin dudas el enojo de di Cello, que se hizo público en “Involucrados”, dio la nota más polémica de todo.

"Me sentí defraudada. Estaba viendo el especial con toda mi familia, mis hijos... todos esperando. Es su hija, su homenaje y la aplaudí, lloré y mi corazón estuvo ahí. No estar me dolió pero sé que estuve en el pensamiento de toda la gente", contó.

Nadia di Cello explicó que anhelaba con su alma estar presente pero que no pudo comprar la entrada y en torno al material que envió para que se vea pero que no salió en la versión televisada de Vive Ro, dijo: "Me hubiese gustado que pasaran los saludos al aire porque hubo mucha gente que no pudo ir al teatro. De hecho yo quise comprar la entrada y no pude".

Como sus palabras rápidamente “se expandieron como llamas en la madera de las redes sociales”, la ex Chiquititas "abrió el paraguas" y aclaró que no es Cris Morena de quien se sintió defraudada: "La quiero mucho y la respeto".

EL VIDEO DE LA POLÉMICA:

