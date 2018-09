Vía Twitter: Malena Pichot criticó a las mujeres que van al ginecólogo y estalló la polémica

COMPARTIDOS: 0

La actriz y comediante de 36 años de edad, Malena Pichot fue nuevamente el “ojo del Huracán” en Twitter, por una opinión suya relacionada con la consulta ginecológica de las mujeres.

Malena arremetió contra las mujeres que se atienden por un ginecólogo varón, cuando , según ella, deberían hacerlo con una mujer.

Los usuarios de esa red sociales le criticaron fundamentalmente su supuesta falta de empatía.

La humorista nacida en Buenos Aires escribió: “Te atendes con un ginecólogo hombre? En serio? Posta? En serio? No dale. Posta? Todas las explicaciones de porque se atienden con un varón ya me están dando ganas de vomitar. Besis”

Lo que no tuvo en cuenta la mediática fue que muchas mujeres no pueden elegir a su ginecólogo de cabecera, sino que están supeditadas a quien les toque que las atienda, hablando en la esfera de la salud pública.

“No todas pueden elegir quien las atienda. Capaz no lo sabías pero es una realidad, surprise”, le comentó un usuario en Twitter a lo que Pichot respondió: “Si imbecil! Quizás hay gente que ni siquiera puede ir al médico. Si empezás a ofenderte por variables que no están en mi tuit no terminas más de sufrir cariño”.

Malena hizo su comentario bomba en Twitter, el pasado sábado pero incluso hasta en la noche del domingo la seguían “matando” en la red social por su expresión.

Malena Pichot tiene más de un millón de seguidores en “la red social del pajarito”.

El domingo por la madrugada la actriz era tendencia en Twitter en Argentina y de hecho, contraatacó diciendo:

“Soy buenísima tirando bombas tuits y olvidándome. Me están llorando con lo del ginecólogo todavía. Atiéndanse con quien quieran sucias. Mi terapeuta y mi gine MUJERES. Arriba y abajo todo lo que es hermanas beso les amo

Básicamente dije que prefiero profesionales mujeres para mi vagina y mi mente... y lo que han llorado! Así, todas impaktadas porque alguien prefiere que su profesional sea mujer no derribamos al patriarcado hermana

Feliz de poder seguir ofendiendo pelotudos con las declaraciones más básicas del mundo desde hace diez años. Esta semana: "prefiero a mi médica mujer" eso dije y ya han salido con sus antorchas trolleras. Gracias tuiter”.

