El juicio por la 'Ruta del dinero K' comienza el 30 de octubre

El 30 de octubre próximo comenzará el juicio oral y público contra el empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, entre otros, en el marco de la causa por lavado de dinero conocido como "la ruta del dinero K".

En juicio serán juzgados además de Báez, sus hijos Luciana, Leandro, Melina y Martín; el contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Fariña, Elaskar y Fabián Rossi, este último ex pareja de la vedette Iliana Calabró.

También estarán en el banquillo Carlos Molinari, Daniel Alejandro Bryn, César Gustavo Fernández, Alejandro Ons Costa, Eduardo Guillermo Castro, Jorge Norberto Cerrota, Santiago Carradori, Julio Enrique Mendoza, Claudio Bustos, Juan Ignacio Pisano Costa, Eduardo César Larrea, Walter Adriano Zanzot, Mario Lisandro Acevedo Fernández, Christian Delli Quadri y Sebastián Pérez Gadín.

El Tribunal es el mismo que ya condenó al ex vicepresidente Amado Boudou por la compra de Ciccone Calcográfica a cinco años y seis meses de prisión y el que está por dictar veredicto en el juicio contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once.

Para este juicio ya fueron convocados un total de 91 testigos, en tanto que hay una larga lista de pendientes, esto es que pueden ser citados o no dependiendo de cómo se desarrolla el debate.

En esa partida están Jorge Lanata; la modelo Karina Jelinek (ex pareja de Fariña); la diputada nacional Elisa Carrió; la líder del GEN, Margarita Stolbizer, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el juicio no está convocada la ex presidenta Cristina Kirchner, ya que recién fue imputada y citada a indagatoria para el 18 de septiembre próximo por el juez Sebastián Casanello, por orden de tribunales superiores.

La causa conocida como la "ruta del dinero K" implica la "fuga" de más de 55 millones de euros al exterior, en paraísos fiscales, a través de armado financiero de alta complejidad.

Entre los hechos, serán juzgadas al menos tres maniobras de lavado de dinero del empresario Báez -detenido con prisión preventiva desde hace más de dos años- vinculadas al uso de facturas truchas y evasión del dinero de la corrupción proveniente de obra pública vial con la que fue beneficiado durante el kirchnerismo. Al juicio llega la mayoría en libertad, excepto los casos de Báez, Chueco y Pérez Gadín.