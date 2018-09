Scaloni: "La 10 de la Selección es de Messi"

COMPARTIDOS: 0

La Selección argentina está de gira por los Estados Unidos en el debut de la era post Sampaoli. El entrenador interino Lionel Scaloni aseguró que la decisión de no usar la camiseta con el número 10: "Es de Messi hasta que diga si va a seguir o no".

"De los jugadores que vinieron, aquellos que fueron al Mundial conservaron esos números. La 10 es de Messi hasta que el diga si va a seguir o no. Nosotros no tenemos la negativa y por eso tomé la decisión de que no la use nadie, pero en el futuro veremos", dijo el director técnico en conferencia de prensa desde Nueva Jersey.

El equipo nacional viene de un triunfo ante una débil Guatemala por 3 a 0, en el primer amistoso. El martes a las 9 de la noche enfrentará a Colombia en el Metlife Stadium.

La formación ante el elenco "Cafetero" será Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico; Rodrigo Battaglia, Giovani Lo Celso y Maxi Meza; Ángel Correa (o Gonzalo "Pity" Martínez), Mauro Icardi y Paulo Dybala (o Exequiel Palacios).

"Más allá del resultado, ojalá hagamos un gran partido", se ilusionó el entrenador, y agregó: "El resultado cuenta, pero más cuenta el rendimiento y que estos chicos salgan al campo de juego sueltos dentro de tres o cuatro partidos".