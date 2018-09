El papá de Genaro: “Necesito que haya justicia”

COMPARTIDOS: 0

Los familiares y amigos de Genaro Fortunato recordarán al joven a un año de su muerte con una marcha, por el centro de la ciudad de San Rafael. Según contó Miguel Fortunato a Estudio 91.7, el objetivo es hacer notar el descontento con el fallo del Tribunal.

“Esto lo propuso una persona a mi hija y por supuesto que vamos a ir. Esto no es organizado por nosotros", explicó Miguel.

Sabe y hace saber que no maneja cuestiones legales, pero lo conmueve el recuerdo de su hijo y el sentido común, "me cuesta entender muchas cosas, como que esta mujer diga que no vio el cuerpo de Genaro".

"Ella jugaba el hockey y entrenaba de noche, este juego tiene una bocha de dos pulgadas y media. Entonces me cuesta creer que un problema fue el no ver por los lentes porque de hecho jugaba al hockey sin lentes", reflexionó.

Además pidió que la Justicia actúe de manera correcta en este caso "porque si no tengo que agarrar las valijas e irme de este país y no es lo que quiero, quiero pensar que algunas cosas todavía funcionan, me cuesta entender y ver qué es lo que vio el tribunal".

“Sabemos que la fiscalía va a apelar, nosotros también con la querella vamos a apelar. A mí me sorprende que la fiscalía apele porque no es algo normal, entiendo que el disparate debe ser muy grande para que la fiscalía apele y nosotros lo hacemos hacer porque estamos convencidos que hay algo que no se está mirando”, finalizó.

