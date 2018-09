ANSES | ¿Qué jubilados no cobrarán la reparación histórica?

COMPARTIDOS: 0

Desde esta mañana, miles de jubilados argentinos fueron notificados sobre la suspensión del cobro de la reparación histórica.

Aproximadamente, son unos 140.000 los adultos mayores que dejarán de cobrar este ítem y las autoridades de ANSES aclararon las características del grupo afectado.

Sebastián Cresmachi, delegado regional de ANSES, habló esta mañana con la prensa y dijo.

“ANSES solo suspenderá a los que no complementaron el primer paso por la web. Tuvimos un primer vencimiento en marzo, después hasta mayo y finalizó el 31 de agosto”, comentó.

¿Cómo seguir cobrando la reparación histórica?

“Nosotros tuvimos 100 mil beneficiarios dentro de la reparación histórica y han aceptado casi el 96%. Es un éxito la reparación histórica, hay un grupo de jubilados que no han aceptado porque no han querido. Hemos difundido, también hemos ido a los centros de jubilados, también hicimos territorio con los municipios. De todos modos la reparación histórica dura 3 años y vence en el 2019. Al que se le suspendió porque no había aceptado todavía tiene la opción de ingresar a la página, aceptar y se le reanuda del pago”, aclaró el entrevistado.

En este punto, vale la pena recordar que la reparación histórica es individual e irrepetible. Para algunos es el 5% para otros el 10% del total.

“Sigue cobrando el haber pero se le resta el extra en concepto de reparación histórica y que el Gobierno tomó la decisión de salir a pagarlo de manera anticipada”, comentó.

“Hay dos excepciones: mayores de 90 años y los imposibilitados de movilizarse donde están acreditados en ANSES con la huella. Adelanto que el que ha aceptado vía web, tiene todo este mes para terminar el trámite”, finalizó.

Para más info sobre este tema visitá la página oficial de la ANSES: www.anses.gob.ar

