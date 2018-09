XXX | El celador de Murialdo miraba videos porno de colegialas

COMPARTIDOS: 0

Avanzan las investigaciones por el presunto hecho de una niña de 4 años abusada en un colegio católico de Guaymallén.

El sábado pasado finalizó el peritaje del celular del acusado y los resultados arrojaron que el hombre miraba habitualmente páginas pornográficas protagonizados por colegialas.

De acuerdo a la pesquisa tecnológica, el sujeto ingresó 4.000 veces en las horas previas a conocerse el supuesto caso de abuso.

“Efectivamente se agregó un informe del celular del mismo, donde surgirían búsquedas de material pornográfico, lo cual tenemos profesionales que nos asisten y no necesariamente lo convierten a él en un atacante sexual. Exclusivamente no buscaba colegialas, dentro de esta búsqueda se hace referencia a esto pero no es exclusivamente”, comentó a la prensa Javier Pereyra, abogado defensor.

“Al perfil de él lo va arrojar una pericia psicológica que se le está realizando, los rasgos de su personalidad. Esa pericia es más importante que la aparición de los videos”, agregó el letrado.

Por otra parte, el abogado querellante Gastón Andino, desdijo a su colega al asegurar que este hallazgo si es relevante para el caso, ya que el caso se produjo dentro de una institución educativa y el supuesto violador buscaba material porno bajo la denominación de búsqueda "colegialas”.

“Es impresionante la cantidad de sitios de pornografía que visitaba el imputado, como él dijo (por el abogado defensor); la terminología es colegialas y ahí se derivan en una serie de videos o títulos, como el que me causó ruido: cazador de colegialas”, agregó Andino.

“El imputado visitaba esas páginas durante la jornada laboral, dentro de la institución educativa, es por eso que no entiendo esa postura de que no refleja la personalidad del acusado porque no solo lo hace, sino que refleja la peligrosidad de las situaciones que a él lo excitan. Yo entiendo que son muy importantes para la causa”, sentenció el abogado de la familia de la víctima.

En este punto, vale la pena recordar que hace dos semanas, la niña había dicho que su agresor tenía "avispas en la cara".



Ahora en una nueva declaración en Cámara Gesell, la víctima “ya ha determinado hasta el lugar, se sigue con la hipótesis de que fue en el baño del colegio, y ya aportando características físicas de la persona que esta imputada. Tampoco coincidimos con la defensa y creemos que si se apartado los datos suficientes para poder individualizar a esta persona”, aseguró Gastón Andino .