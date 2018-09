Luego de perder la final del US Open, así está Delpo en el ranking

COMPARTIDOS: 0

El ranking de la ATP tuvo un considerable movimiento luego de finalizar el US Open el pasado fin de semana, no sólo porque el serbio se adjudicó el abierto de Estados Unidos sino también por la baja del tenista español, Rafael Nadal, quién no pudo continuar el partido ante Juan Martín del Potro, lo que tuvo como consecuencia achicar distancias con Roger Federer.

Si bien el tenista español continúa liderando el ranking con 8.760 puntos, el hecho de haber abandonado el partido ante el tandilense y dejar el torneo de Estados Unidos le generó una caída de 1.280 puntos. Esto acortó la distancia entre Nadal y el suizo, Roger Federer, con una diferencia de 1.860 puntos.

El inconveniente para Rafa Nadal es que debido a la lesión que sufrió ante Del Potro en el abierto de los Estados Unidos, se desconoce el tiempo que demandará su recuperación y no podrá estar en las semifinales de la Copa Davis para España, que enfrentará el próximo fin de semana a Francia en Lille.

Por el lado del suizo Roger Federer, si bien se achicó la distancia con el tenista español, también se vio perjudicado porque no pudo avanzar en el US Open luego de cae ante John Millman.

Sin dudas que quien se llevó las mejores noticias fue Djokovic ya que ganó el abierto de Estados Unidos y esto le permitió acercarse más al segundo puesto ocupado por el tenista suizo. El serbio quedó con 6.445 puntos y a tan sólo 455 de Federer, esto le da muchas chances de competir por el segundo puesto y también pelearle la cima a Nadal en caso de que éste no llegue a recuperarse con rapidez.

El tandilense Juan Martín Del Potro quedó en cuarta posición con 5.980 puntos, con una distancia de 500 puntos del serbio y a 1.000 de Roger Federer. Lo que le queda a Delpo será semifinales en Shanghai, cuartos de final en París, la final de Basilea y el título en Estocolmo, para poder sumar 1.090 unidades.

El ranking de la ATP quedó de la siguiente manera:

Te puede interesar:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-8-18-4-0-delpotro-ya-juega-la-gran-final-ante-djokovic

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-9-21-3-37-se-jugo-la-septima-fecha-de-la-liga-mendocina-de-futbol