San Lorenzo y River buscarán su primera victoria en la Superliga

San Lorenzo y River, dos equipos que empataron los tres partidos que jugaron, buscarán su primera victoria en la Superliga cuando se enfrenten, en el Bajo Flores, en el partido correspondiente a la cuarta fecha del certamen.

El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Pedro Bidegain, con el arbitraje de Jorge Baliño y la televisación de Fox Sports.

El conjunto "azulgrana", que también sigue en carrera en la Copa Sudamericana, viene de empatar como visitante con Unión (1-1), punto en el que tuvo mucho que ver el arquero Nicolás Navarro, quien incluso atajó un penal.

Pensando en el choque ante River, el entrenador Claudio Biaggio no podrá contar con Ariel Rojas, ya que hay un acuerdo de palabra entre los dirigentes de ambos clubes para que el volante no enfrente a su ex club. Ante esto, el lugar de Rojas será para el juvenil Franco Moyano, aunque no será la única modificación que prepara el "Pampa" Biaggio.

Las otra variantes estarían en la defensa, donde Marcos Senesi y Gabriel Rojas ocuparían los lugares de Gonzalo Rodríguez y Elías Pereyra, respectivamente.

El elenco "millonario" llega de empatar como local ante Argentinos Juniors (0-0) y tampoco pudo ganar aun en la Superliga, pero entre semana consiguió un contundente triunfo ante Racing (3-0) por la Copa Libertadores, lo que renovó los ánimos del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Si bien el "Muñeco" no dio pistas de cuál será la alineación para visitar a San Lorenzo, debido a que espera la evolución de los futbolistas que le ganaron a la "Academia", podría disponer el regreso de Gonzalo Martínez, marginado de la Copa por una sobrecarga en el recto anterior de la pierna derecha.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Gabriel Rojas; Rubén Botta, Gerónimo Poblete, Franco Moyano, Pablo Mouche; Nicolás Reniero y Nicolás

Blandi.



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez o Juan Fernando Quintero; Ignacio Scocco y Lucas Pratto.

