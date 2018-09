BOMBA | ¿Pampita sale con Polito Pieres, el ex de Calu Rivero?

COMPARTIDOS: 0

La modelo de 40 años de edad, se encuentra en el ojo de la polémica siempre por algún que otro motivo, muchos de ellos orquestados por ella misma, lo que hacen que su fama no decaiga.

Una foto de Pico Mónaco entrando a la nueva casa de Pampita, un hogar inteligente y muy costoso ubicado en Barrio Parque, hizo creer a muchos que la reconciliación de la pareja era un hecho, sin embargo, parece que fue para ponerle un punto final con una charla amena y media tarde de por medio, probablemente.

En fin, recientemente Ana Carolina Ardohaín dos Santos, hizo un fuerte descargo en Instagram vinculado a su momento personal en el “ojo del Huracán” de los medios de comunicación de la farándula.

Pampita escribió en su cuenta de la red social, junto a una foto en la que se la ve muy bella: "Me mandaron esto y me pareció tan claro. “Dicen que el mejor momento de nuestras vidas es cuando no nos interesa la vida de nadie y no nos importa un carajo lo que piensen de nosotros”.

Además en las últimas horas, explotó en el programa Incorrectas, que conduce por América la One Moría Casán, por el fuertísimo rumor de que Pampita, le dijo “chau, chau, adiós” a Pico Mónaco y ahora sale con el ex de Calu Rivero, el polista Polito Pieres.

La panelista Agustína Kämpfer, fue la encargada de leer al aire el mensaje que envió a Incorrectas, Flavia Martínez:

Además el mánager de Moria Casan, Maxi Cardaci, se involucró en el programa y también reveló algo de información: "El tema es así. Este miércoles 29 de agosto, este polista llegaba de viaje del exterior y se encontró en un lugar puntual con Pampita y estuvieron andando a caballo y a los besos todo el día. Esto es de muy buena fuente. Polito y Pampita ya venían hablándose. Él llegó de viaje, la citó a ella en un lugar y estuvieron juntos".

En fin, ¿será este el comienzo de una nueva relación para la modelo, conductora y madre de tres hijos? lo sabremos...

