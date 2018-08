Los diez jugadores que más seguidores obtuvieron en el Mundial de Rusia 2018

COMPARTIDOS: 0

El Mundial de Rusia 2018, además de las sorpresas que nos brindó dentro del campo de juego en cada partido, también se caracterizó por ser el certamen donde las redes sociales tomaron un papel fundamental.

Casi no hubo selección sin un futbolista que compartiera a través de sus plataformas las intimidades de los distintos planteles y por eso muchos lograron aumentar de gran manera el caudal de sus seguidores.

Por ejemplo, Cristiano Ronaldo tuvo una explosión virtual más importante que Lionel Messi según un informe elaborado por KPMG Football Benchmark. Dicho trabajo consistió en mostrar el crecimiento de las estrellas durante la cita mundialista y así elaborar un Top 10 con aquellos que tuvieron mejor rendimiento, tanto en Facebook, Twitter e Instagram de manera combinada.

El astro argentino en ese sentido dio una ventaja por no contar con la red del pajarito.

Como no podía ser de otra forma, el ganador también salió de la selección campeona y fue Kylian Mbappé. El joven francés de 19 resultó la revelación del Mundial no sólo por su rendimiento futbolístico si no también por aumentar notablemente sus parámetros en cuanto a vías de comunicación.

Estos son los jugadores que más éxito tuvieron en las redes:

1. Kylian Mbappé (Francia)

Crecimiento: 6,7 millones de seguidores

Nuevos seguidores por minuto jugado: 12.500

Total de seguidores: 16,9 millones.

2. Neymar Jr (Brasil)

Crecimiento: 6 millones de seguidores

Nuevos seguidores por minuto jugado: 13.400

Total de seguidores: 200,5 millones

3. Cristiano Ronaldo (Portugal)

Crecimiento: 4,9 millones de seguidores

Nuevos seguidores por minuto jugado: 13,500

Total de seguidores: 330 millones

4. Philippe Coutinho (Brasil)

Crecimiento: 4,6 millones de seguidores

Nuevos seguidores por minuto jugado: 10,600

Total de seguidores: 20,9 millones

5. Marcelo (Brasil)

Crecimiento: 3,2 millones de seguidores

Nuevos seguidores por minuto jugado: 11,300

Total de seguidores: 59,5 millones

6. Antoine Griezmann (Francia)

Crecimiento: 2,9 millones de seguidores

Nuevos seguidores por minuto jugado: 5,000

Total de seguidores: 32,2 millones

7. Paul Pogba (Francia)

Crecimiento: 2,9 millones de seguidores

Nuevos seguidores por minuto jugado: 5.300

Total de seguidores: 38,2 millones

8. Lionel Messi (Argentina)

Crecimiento: 2,8 millones de seguidores

Nuevos seguidores por minuto jugado: 7.800

Total de seguidores: 185,6 millones

9. James Rodríguez (Colombia)

Crecimiento: 2,6 millones de seguidores

Nuevos seguidores por minuto jugado: 17.300

Total de seguidores: 89,1 millones

10. Mohamed Salah (Egipto)

Crecimiento: 2,4 millones de seguidores

Nuevos seguidores por minuto jugado: 13.200

Total de seguidores: 35,6 millones

