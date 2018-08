El blues es Celeste

COMPARTIDOS: 0

¡Qué contentos estarían Pappo, Adrián Otero (Memphis La Blusera) o el Flaco Spinetta este fin de semana en Mendoza! Es que mañana y el sábado se realizará en Godoy Cruz la segunda edición del Festival de Rock y Blues que tendrá como invitada de lujo a la gran Celeste Carballo y sus Cosmonautas.

Con más de tres décadas junto al género, 14 discos y una carrera impecable, la inquieta dama del blues cerrará con broche de oro la primera jornada del festival, que también contará con los shows de Ricardo Tapia (líder de La Mississippi), Luis Robinson (exvientista de Pappo), Lupus y Free Anguila. “Detrás de cada nombre hay muchas cosas, pero cada nombre supone una gran tarea en el trabajo de hacer música y de hacer todo lo referente a lograr que esa música se ponga, con categoría, en un escenario y en un disco”, comentó Celeste en una entrevista con El Ciudadano.

El trabajo diario le permite a la cantautora seguir bien vigente como líder de su banda con la que lanzó, de manera independiente, Se vuelve cada día más loca por amor al blues (2016), álbum que incluye grabaciones en vivo en el Teatro Ópera además de seis temas inéditos.

“Estamos en nuestro mejor momento”, opinó la creadora del hit Me vuelvo cada día más loca que en este 2018 sirvió como cortina musical e inspiración de la película Re loca, protagonizada por Natalia Oreiro. “A raíz de todo nuestro trabajo, que incluyó tocar en todos los festivales y también hacer muchísima prensa, fue que logramos volver a poner el material bien arriba. Ahí surgió la idea de Natalia Oreiro de incorporar esta canción para su película y de ponerle a la peli Re loca. Creo que esta canción es ícono del rock nacional ¡No tiene época! Y encaja perfecto en la película”, dijo.

A lo largo de su extensa trayectoria, Celeste Carballo ha convivido con los distintos estados del rock nacional: la represión de la dictadura, la liberación en los 80 y los 90, el decaimiento luego de la tragedia de Cromañón y este resurgimiento que tiene a las mujeres más protagonistas que nunca. “Los lugares, como yo siempre digo, se ganan ¡Se conquistan! Se conquistan con trabajo y con estudio; en la música como en cualquier actividad, es lo mismo. Es visible (que hoy hay más mujeres en el rock). Eso es lo bueno”, analizó.



Sobre la segunda edición del Festival de Rock y Blues de Godoy Cruz

Esta noche arranca el Festival de Rock y Blues de Godoy Cruz que tendrá a Celeste Carballo cerrando la jornada. En cuanto a su participación en el evento, la cantautora adelantó: “Los temas de Me vuelvo cada día más loca por amor al blues son los que estamos tocando y es el material que vamos a llevar a Mendoza, con un show muy potente, con algunos agregados de Tercer infinito, que fue un disco más ‘punkeado’ de fines de los 90 y que en Mendoza he tocado mucho… En realidad podríamos tocar La cucaracha. No importa el repertorio, lo que importa es que voy a volver a tocar en Mendoza”.

En detalle

Mañana: desde las 21 en el Teatro Plaza (Colón 27 de Godoy Cruz). Entradas: $200. En boletería del teatro.

Line up: Celeste Carballo, Ricardo Tapia (La Mississippi), Luis Robinson, Lupus y Free Anguila.

Sábado: Black Soul en Maldito Perro (San Martín Sur 720) y NVR en Rottem Bar (San Martín 859). Entrada gratuita.

Escuchá la regrabación de 'Me vuelvo cada día más loca'

