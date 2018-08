Neymar posó junto a Emily Ratajkowski y le llovieron críticas

COMPARTIDOS: 0

El brasileño Neymar se animó a adentrarse en el mundo del modelaje pero no lo hizo sólo, sino muy bien acompañado, ya que posó junto a, nada más y nada menos, que Emily Ratajkowski.

El crack del PSG, y la modelo realizaron una fashion y top sesión de fotos en París, para la firma de ropa Replay.

Recientemente ambos compartieron algunas fotos en sus redes sociales, Instagram y Twitter:

"In Paris today with a special guy for a special project! @neymarjr @replay ❤️ stay tuned #hyperflexplus" escribió Ratajkowski en su Instagram junto a la imagen que tuvo más de 846,475 Me gusta.

Por otro lado Neymar en su cuenta de Instagram, publicó:

"@replay with @emrata @matteoreplay the Boss 👏🏽" posteo Neymar en su imagen que tuvo más de 888.285 Me gusta.

Luego de un polémico Mundial, fueron varios los hinchas o fans que quedaron muy decepcionados con el desempeño del astro Neymar, por tal motivo muchos seguidores le desearon maldado o simplemente se burlaron del futbolista, en la foto que posa junto a la diosa británica. Sólo basta con leer algunos de los comentarios.

Le llovieron críticas a Neymar.

