FOTOS | El payaso maldito que asusta a los alumnos mendocinos

En los últimos días, la presencia de un payaso encendió las alarmas de madres y padres de niños de tres escuelas primarias de la Cuarta Sección de Ciudad.

Si bien hasta el momento no ha sucedido ningún hecho en particular, los progenitores sienten “temor” ante la visita del personaje similar al de la película IT.

De acuerdo al testimonio de una mamá, “el payaso aparece en la mañana y en la tarde cuando los chicos salen de las escuelas Ricardo Rojas, Alfaro y Libertador de los Andes, de la Cuarta, y éstos se asustan”.

Por su parte, en el colegio Libertador de los Andes reconocieron la existencia del ‘clown’, aunque no saben que fines persigue.

“Conocemos la situación porque nos la contó una madre y nosotros le hemos pedido que tome las medidas que considere necesarias (hacer la denuncia por ejemplo). La verdad, no sabemos si el payaso es malo o bueno porque no pasó nada hasta ahora”, explicó una maestra de esa escuela.

Similitud con el filme

El personaje que aparece en las afueras de las escuelas mendocinas tiene un parecido al de la película IT, un exitoso filme estadounidense.

La historia de este payaso sucede en una pequeña ciudad del estado de Maine donde niños del lugar se juntan para combatir a esta entidad diabólica que adopta la forma de un payaso y desde hace mucho tiempo emerge cada 27 años para saciarse de sangre infantil.

