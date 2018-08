Abal Medina admitió haber recibido dinero para la campaña electoral

COMPARTIDOS: 0

Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de gabinete durante la gestión Kirchner, le confesó al juez Clauido Bonadío haber aceptado de empresas constructoras coimas para el financiamiento de la campaña electoral del FPV duarnte el año 2013.

Tanto él, como su secretario Martín Larraburu, están en la lista de los nombres en los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido.

Abal Medina reconoció mediante un escrito que presentó ante Bonadío, la existencia de diferentes aportes para la campaña electoral kirchnerista y también apuntó contra Baratta como el principal responsable de hacerse con el dinero de dichos empresarios. "Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción", reconoció el ex jefe de Gabinete en sede judicial.

El ex jefe de gabinete afirmó que no sabía de donde provenían los aportes y que jamás tuvo relación con los empresarios. Admitió que lo que Centeno especifica sobre su persona corresponde a 3 meses de la campaña de 2013. "No hay ninguna otra referencia a mi persona fuera del espacio de tiempo de la campaña legislativa", agregó el ex funcionario, según informaron fuentes judiciales.

Según Oscar Centeno, el ex funcionario el 5 de Septiembre recibió dinero en manos del empresario Juan Carlos Goycoeche, quien fue directivo de Isolux (empresa española que pagó coimas.

"Lazarte y Hugo Martín Larraburu retiran dinero en una oficina de Puerto Madero para luego llevárselo a Juan Manuel Abal Medina" fue lo que redactó el chofer en los cuadernos investigados por la justicia.

Podes leer:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-8-15-42-12-aborto-que-pasa-si-el-senado-no-aprueba-la-ley

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-9-12-18-5-video-macri-se-dio-vuelta-queremos-que-las-chicas-tengan-posibilidad-de-elegir