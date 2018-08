Esteban Andrada: "Estoy en un equipo grande y tengo que dar confianza"

El arquero Esteban Andrada aseguró que se sintió "cómodo" en su debut en la valla de Boca a la vez que señaló que su actuación fue "de menor a mayor" y dijo que tiene que "brindarle confianza" a sus compañeros.

"Me sentí cómodo en el partido y fui de menor a mayor. Creo que eso fue importante más allá de que no me llegaron mucho", reveló, tras lo cual indicó: "Estoy en un equipo muy grande y sé que las pocas veces que me llegan, las tengo que sacar y brindarle confianza a mis compañeros".

El arquero mendocino comento: "En la concentración imaginaba cómo iba a ser el partido. Estaba muy nervioso, pero cuándo salí a hacer la entrada en calor la gente me aplaudió y eso me tranquilizó". "El martes me enteré que iba a ser titular."

Guillermo (Barros Schelotto) me preguntó cómo estaba para jugar y le dije que me sentía bien, preparado y con ritmo. Tuve cuatro entrenamientos. Cuando llegué Pablo (Pérez) y Fernando (Gago) me dieron la bienvenida y me pude integrar rápido".

Luego habló del encuentro frente al conjunto de Paraguay en el que Boca se impuso por 2 a 0 en la Ida de los Octavos de Final de la Libertadores: "Aunque sabemos que estamos dos goles arriba, en la Copa no te podes relajar".

"Sabíamos que era un partido decisivo. En los últimos minutos con el viento que había estaba complicado porque cuando queríamos salir no podíamos", expresó el arquero y dijo: "La última jugada la vi venir y por eso me fui para atrás así no me pasaba para arriba. Me tiré a ver si llegaba y por suerte la pude tocar".

Finalmente Andrada evitó comparaciones con el arquero de River y declaró: "Yo pienso en Boca. Trato de no leer demasiado e intento enfocarme en lo mío. Sé que (Franco) Armani es un gran arquero, pero yo pertenezco a esta institución que me abrió las puertas y busco ayudar al equipo para que se vaya con el arco en cero que es lo más importante".

