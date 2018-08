Shakira mostró sus rulos artificiales y "explotó" Instagram

COMPARTIDOS: 0

La cantante colombiana de 41 años de edad, Shakira, sorprendió a todos sus fans de Instagram con una publicación en la que se ve como dos estilistas se encargan de trabajar su cabellera ruluda (supuestamente natural) antes de salir al escenario para dar un show en Estados Unidos.

Shaki, se encuentra haciendo su gira por el mundo denominada “El Dorado Tour” y anunció en uno de sus video como se alista para salir a cada show. “Preparándome. Nadie dijo que fuera fácil” escribió la cantante oriunda de Barranquilla.

La cuestión es que sus rizos no son tan naturales como muchos de sus fans creían. De hecho, varios y varias de sus seguidoras se mostraron muy sorprendidos al ver como preparan su look, y queda expuesto su estilo, que entonces resulta bastante artificial.

La publicación juntó más de 4 millones de reproducciones y algunos de los comentarios polémicos que explotaron en Instagram, fueron:

- "Oh my gosh !!que cochinero de pelo"

- "queen_elsa_1209@estrellabr91 follow me y encontraras rizos naturales y de pronto te paso mi secreto 😉"

- "Shakra Tiene un cabello natural precioso. Pero quiso ser rubia. Ese es du gusto . La mayoría de las lluvias somos a la fuerza. Muy pocas rubias rubias son naturales.Para la información de los ignorantes : Cabello se maltrata con las de coloraciones, y cuando queremos tenerlo lacio humanos tenemos que pasar la plancha".

- "Que importa si tiene el pelo rizado o no?, lo que decepcionaria es que no sepa cantar a como lo hace...o que no tenga talento"

- "Que pelo tan horroroso!!! Quitate esas greñas Pareces una Escoba. Mal teñodo y reseco. Es la artista con el peor cabello y vestimenta ni se diga 👎🏽"

- "mi pelo es bello al lado del tuyo que parece una mazorca de maíz 🌽 de mala cosecha y fea con cojones bien natural que se te ve mírate primero feaaaa percudida 🤣🤣🤣"

