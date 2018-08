Futsal: comenzó la primera D

COMPARTIDOS: 0

El torneo clausura movió la pelota, con la victoria del subcampeón del apertura, La Colonia derrotó a Goretti B en condición de visitante y promete levantarse de la final perdida ante Godoy Cruz C, el campeón se presentará en el club Independencia cuando se enfrente a la versión B de San José.

Otro destacado fue la abultada victoria de Sanidad ante Covimeni B por cinco tantos de diferencia, lo que deposita al Sani como puntero por la diferencia de gol obtenida. No obstante, Vialidad fue el conjunto que más goles marcó, ocho ante Rodeo del Medio, tanto Sanidad como Vialidad buscarán la clasificación a los playoffs tras una mala experiencia.

También hubo acción en la Universidad de Cuyo, Martín Zapata como local superó a Nicolás Ojeda B en un cerrado cotejo, ambos conjuntos supieron ser animadores en el apertura, en este clausura buscarán ser fieles protagonistas. Como así lo es UnCuyo B que se adueño del marcador en la cancha de Villa Hipódromo con un 5-4, el conjunto de Rodro Salinas aspira al ascenso en este torneo.

Estos fueron los resultados:

Ruttini B 3-0 Gimnasia y Esgrima B

Sanidad 7-2 Covimeni B

San Pablo 3-3 Gimnasia y Esgrima

Goretti B 2-6 La Colonia

Murialdo 4-3 Municipal Mendoza

Rodeo del Medio 5-8 Vialidad

Coquimbito B 4-4 Alem Futsal

Martín Zapata 5-4 Nicolás Ojeda B

Villa Hipódromo 4-5 UnCuyo B

La continuidad de la fecha tendrá los siguientes partidos: Palmira vs Alianza Guaymallén B; Formación Futsal vs Las Heras B; San José B vs Godoy Cruz C y Las Heras C vs Banco Nación C.

